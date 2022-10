Criar a dos hijos con Síndrome de Down

T

ener dos hijos con Síndrome de Down, sin antecedentes familiares ni ningún otro tipo de predisposición, es una extraña lotería que sucede a escasísimas parejas. Mariana de Ugarte y su marido José Luis son una de ellas. Cuando nació su segundo hijo, y tras superar el shock de la noticia por segunda vez, esta ferrolana decidió contar su experiencia en Instagram para mostrar a otros padres las preocupaciones, los retos, los momentos duros y los sacrificios con los que conviven cada día pero, sobre todo, para enseñar los de inmensa alegría y satisfacción que están viviendo junto a Mariana y Jaime.

Ahora, Mariana de Ugarte da un paso más con la publicación de este libro, “2x21. La felicidad no entiende de cromosomas”, en el que la autora relata de forma sencilla y directa su día a día con el objetivo eliminar prejuicios sobre el Síndrome de Down, sensibilizar al lector y allanar el camino hacia la verdadera integración.

Esta lectura – con prólogo de Samantha Vallejo-Nágera- no está solo dirigida a para aquellas parejas que esperan un bebé con Síndrome de Down y para sus familiares, a los que por supuesto les aportará valiosas claves en el camino que emprenden. Estas páginas abren los ojos a cualquier lector, ya que nos recuerdan que la verdadera felicidad no siempre está en las cosas que soñábamos; a veces las situaciones inesperadas y complicadas nos dan la oportunidad de superar nuestros miedos y adentrarnos en una aventura distinta y no menos apasionante.

La autora no esconde las dificultades que entraña criar a dos niños con discapacidad y la frustración que en ocasiones sufren. Pero lo hace siempre con un talante positivo y con el claro deseo de desmitificar y, sobre todo, de colaborar para que la inclusión sea, cada vez más, una realidad en todos los ámbitos. La lectura conmueve unas veces, hace reír otras y sorprende muchas. Una lectura emocionante que no deja a nadie impasible.

Mariana de Ugarte estudió Turismo en la Universidad Carlos III de Madrid y ha trabajado en organización y coordinación de eventos. Actualmente la familia reside en Sevilla y Mariana se dedica principalmente a su familia, aunque lo compagina con colaboraciones y charlas en revistas y fundaciones sobre la familia, la inclusión y la defensa de la vida.

2x21. La felicidad no entiende de cromosomas

Mariana de Ugarte

Ed. Ciudadela, 191 páginas