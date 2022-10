A 1.778 km de distancia

Ferrán acaba una nueva jornada exhausto, frustrado, y recibe entonces un misterioso mensaje: “Apreciado Ferran: (...) desde hace más de un año estoy sumergido en la nueva comunicación virtual; vivo permanentemente conectado a mi familia, a mis amigos y a todo mi entorno, pero cada día me siento más alejado de todos y del mundo. (...) no se si darle las gracias a esa nueva comunicación virtual o culparla de todo lo que me pasa. (...)”. Este libro es una reflexión calmadaen torno a los retos y las oportunidades de la comunicación virtual para las relaciones de hoy.