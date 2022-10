Podría decirse que, en su tercer elepé, el grupo formado por el escocés Andrew Taylor y el madrileño Gonzalo Marcos sigue estirando el chicle de la canción soleada construida sobre guitarras riachuelo y armonías celestiales, pero sucede que, en sus hábiles dedos, ese bendito chicle no solo no pierde sabor con el tiempo sino que gana nuevos matices, como el fabuloso arrebato power pop (y nuevaolero) de "In the right" o "Out of time". Ambrosía vitaminada para mantener el hechizo.

The third wave of The Boys with

Bobo Integral Records