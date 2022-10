Los cuatro fantásticos del jazz de Nueva York de los 90 cabalgan de nuevo. Y sin desmerecer sus carreras por separado, qué bien les sienta juntarse, aunque sea para retomarlo donde lo dejaron hace años. En "LongGone", como en su disco de reencuentro "RoundAgain", no inventan la rueda. Simplemente, la hacen girar como si no costara nada: porque la dominan como nadie y porque esto es un equipo y no una fiesta de egos. La sección rítmica es imponente, los solistas están espléndidos.

LongGone Redman, Mehldau, Mcbride, Blade

Nonesuch