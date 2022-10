Burdel barato

En su última novela, titulada "Mil doscientos pasos", Juan Cruz Ruiz echa mano de una palabra estupenda: “Apareció mi padre con un fotingo, que aparcó tan cerca de la puerta que sentí que entre la carrocería y la entrada no había más que un centímetro”. Me encanta no solo por su eufonía, por la música que generan sus sonoras consonantes y esa tripleta vocálica de una i acurrucada entre dos oes, sino también por su etimología y lo que representa de ejemplo en contra de un repetido error en el uso de nuestra lengua.

Un fotingo es un coche viejo y destartalado tal y como se empezó a registrar en los años cincuenta del pasado siglo en el español mexicano, pero lo más aleccionador del caso es que su origen está en la castellanización del lema publicitario con que Ford anunciaba sus primeros modelos con pedal de embrague: foot it and go. Pisa y arranca.

El comercio léxico entre las lenguas es consustancial a su evolución constante, a su dinamismo. Entre todas se prestan palabras, dan y reciben. Cierto es que las lenguas de las sociedades más dinámicas y creativas, emprendedoras e inventoras, llevan las de ganar porque cuando ponen en circulación un nuevo artilugio, moda o procedimiento, con ellos exportan también las palabras originarias que los designan. Pero en muchos casos la lengua que las recibe consigue asimilarlas a su prosodia, y pasado el tiempo se llega incluso a olvidar su carácter de préstamos lingüísticos.

Es para preocuparse de la contaminación actual, muchas veces incomprensible, del español por el inglés.

Sin embargo, es para preocuparse de la contaminación actual, muchas veces incomprensible, del español por el inglés. Resulta desmesurada la incidencia de esta práctica en la publicidad, que abusa de términos ingleses como si las cosas, al ser mencionadas en esta lengua, tuvieran mayor calidad y más valor. Lo mismo cabe decir en el apartado de los dispositivos, programas o sistemas tecnológicos. Es absurdo que en español se siga utilizando tablet y no tableta, con lo cual unas veces se dice en masculino y otras en femenino pues en el inglés no existe género gramatical, sin olvidar la dificultad de pronunciar un plural en -ts. Detrás de estos comportamientos lingüísticos subyace cierto complejo de inferioridad que me parece indecoroso. Lo mismo que a los fundadores de la RAE les preocupaba en 1713 la presión del francés, ahora el problema es mucho mayor con la nueva lengua franca. Y no se trata de defender una actitud de purismo recalcitrante. En el siglo XIX, el ferrocarril significó un gran avance tecnológico. Sus constructores eran británicos y, con las máquinas del tren -por cierto, un galicismo asimilado por el inglés- llegaron las palabras. Pero estas ya se han integrado totalmente en el español. Cuando usamos vagón o raíl, no sentimos que sean vocablos foráneos. Y qué decir de fútbol (o también futbol), cuya traducción en castellano, balompié, ha tenido menos suerte.

Lo que resulta muy difícil de comprender es el papanatismo de la utilización innecesaria e inconsecuente de anglicismos crudos. Por ejemplo, que un servicio de manicura se anuncie como Nails Factory, o un organismo oficial envíe una invitación que empieza con un Save the date e indique después el Dress Code. Desafortunadamente, no es difícil en nuestro día a día encontrar por doquier muestras de semejante falta de respeto a nuestra lengua.

Detrás de estos comportamientos lingüísticos subyace cierto complejo de inferioridad que me parece indecoroso

Nos topamos con vallas publicitarias, carteles en escaparates, rótulos de comercios o negocios nativos, nombres de programas de televisión, anuncios de artículos especialmente relacionados con la moda y la belleza todos cargados de vocablos ingleses. El Ayuntamiento de Madrid tuvo en su fachada durante meses una enorme pancarta que rezaba Refugees Welcome, numerosas tiendas cuelgan el cartel de shopping night y convocan el Black Friday, el Ciber Monday o la Fashion week. En la Gran Vía el 65% de los establecimientos comerciales, incluidos hoteles y cafeterías, se rotulan en la lengua de Tom Jones. Entre los profesionales, se da igualmente la tendencia a presentarse como wedding planner, product manager, community manager, account executive, o CEO, acrónimo de chief executive officer, en lugar de consejero delegado. Y gran número de programas televisivos, tanto de canales privados como públicos, producidos y emitidos en España, llevan títulos en inglés: Master chef celebrities, Family, Spain in a day, La voz kids, Sábado deluxe, All you need is love… o no, First dates…

No me cabe en la cabeza que la traducción genuina, limpia y directa de on line, que es en línea (verde y con asas…), no esté ni se la espere en nuestras conversaciones. Pero el error que ello, en mi modesto criterio de hispanohablante nativo, significa se me mostró más desnudamente si cabe en un caso flagrante que vieron estos mis ojos que se han de comer los gusanos, these eyes that are to be eaten by worms.

No es difícil en nuestro día a día encontrar por doquier muestras de semejante falta de respeto a nuestra lengua.

Circulando hacia Argamasilla de Alba, en plena ruta cervantina, a la vista los molinos giganteos de don Quijote, captó enseguida mi atención un establecimiento de carretera que se anunciaba con unas inmensas letras de neón encaramadas sobre su tejado: Show girls. Low cost. El público vernáculo es de suponer, sin embargo, que respondía suficientemente al reclamo pues identificaba perfectamente los servicios que el local ofrecía en medio del sereno, cálido y profundamente hermoso páramo manchego, arquetípico de lo que Cela gustaba denominar “la España árida”.

Pero a la sorpresa inicial le siguió en mis magines el ansia por encontrar algún rótulo equivalente que diera cuenta cabal de lo que en aquel local público se ofrecía a sus clientes potenciales, tanto indígenas como transeúntes. Pensé, incluso, si podríamos desempolvar un rubro suficientemente identificativo y que, por una vez, venciera a la lengua inglesa en lo que se le suele atribuir a título de ventaja sobre la castellana: la concisión y cortedad de palabras con no más de dos sílabas, y con una fonética rotunda y a la vez grata a los oídos de los clientes, que contribuyera además, mediante la repetición (I like Ike…), a la fijación en su memoria de la razón comercial y su oferta.