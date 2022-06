El último graduado

“El conocimiento otorga protección”. Ese es el lema oficial de la Escolomancia. Este colegio hace todo lo posible por devorar a sus alumnos, pero ahora que la protagonista está en último curso y ha conseguido unos cuantos aliados, ha desarrollado un antojo de lo más particular. La amenaza de la graduación cobra un peso significativo al tiempo que la innovadora trilogía de Naomi Novik, superventas del "New York Times", continúa con la secuela de Una educación mortal. Con un humor mordaz, Novik nos recuerda que a veces no basta con reescribir las reglas: de vez en cuando, hay que hacerlas pedazos.