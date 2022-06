Un nuevo mundo necesita de nuevas palabras, de ahí el nombre del libro: Fu-turista, pero lo que parece un juego de palabras es más bien una declaración de intenciones… ¿o acaso no planificamos más nuestras vacaciones que nuestra vida? Elegimos el destino, a dónde queremos ir, lo que queremos ver y lo que no. Pues quizá con el futuro deberíamos hacer lo mismo que con nuestras vacaciones: ponerle atención… e intención. El lenguaje cambia nuestro comportamiento y la tecnología, de alguna manera, es un lenguaje que es necesario aprender, a no ser que queramos que acabe “hablando por nosotros”