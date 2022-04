Cuando Sciascia descubrió a los italianos que la mafia existía

E

ra 1960. Italia. La mafia oficialmente no existía, era “un invento de los comunistas”, decían los políticos de Democracia Cristiana, que gobernaba el país desde el fin de la guerra mundial. Pero entonces un escritor aún en ciernes, Leonardo Sciascia, surgido de la Sicilia más profunda, publica “Il giorno della civetta”, “El día de la lechuza”, esa ave anunciadora de la muerte.

La historia -en apariencia una simple novela policiaca donde se investiga un crimen- causó conmoción. Con “El día de la lechuza”, por primera vez una obra literaria destapaba la existencia de la mafia, la denuncia, revelando los mecanismos de esta organización criminal y las complicidades que la hacían posible. A través de esta novela, por primera vez todos los italianos se enfrentaban al abrumador poder de la mafia en Sicilia.

Leonardo Sciascia explicó tiempo después que “escribí esta novela en el verano de 1960, entonces el Gobierno no sólo se desinteresaba del fenómeno de la mafia, sino que explícitamente lo negaba”.

Ahora, al cumplirse el año pasado el centenario del nacimiento de Leonardo Sciascia, la editorial Tusquets está rescatando los grandes relatos del escritor. Lo hizo en 2021 con “Todo modo” y “A cada cual, lo suyo”y ahora con “El día de la lechuza” y ‘”El contexto”.

“El día del la lechuza” es la primera novela policíaca italiana en la que un detective italiano, un expartisano capitán de los carabineros, investiga un crimen también italiano con una intención que es una denuncia civil precisa.

En la novela se afirma con contundencia la existencia de una forma de delincuencia organizada de la que hasta ese momento se solía afirmar que era sólo “una invención de los periódicos”.

Aparentemente, “El día de la lechuza” es o parece una simple historia de detectives : hay un asesinato y una desaparición por resolver y un capitán de los carabineros que, entre varios obstáculos, intenta descubrir la verdad y resolver el caso.

Sin embargo, como señalábamos antes, “El día de la lechuza” no es sólo una novela policiaca, sino que es también y sobre todo la historia de una denuncia . A través de esta novela, Sciascia toma partido contra el clima de violencia e intimidación creado por la mafia en Sicilia; denuncia el silencio de los sicilianos, permitiendo y favoreciendo con ello el poder de la mafia; a los políticos que a menudo son cómplices de la mafia, encubriendo sus crímenes para obtener ventajas políticas y personales.

Sciascia tomó como referencia para escribir “El día de la lechuza” el asesinato del pequeño empresario Accursio Miraglia a manos de la mafia, en 1947. El título de la novela está tomado de un pasaje de Enrique VI de Shakespeare: “como la lechuza cuando aparece durante el día”. Sciascia explicaba que la referencia es al hecho de que la mafia primero actuaba en secreto, era un animal nocturno como el búho o la lechuza, mientras que luego alcanzó un poder tan grande que podía actuar a plena la luz del día, de ahí el título.

El relato se abre con el asesinato de Salvatore Colasberna, un pequeño empresario local propietario de una empresa constructora, cuando se disponía a subir a un autobús lleno de gente. Pero nadie dice haber visto nada. El capitán Bellodi, tiene la tarea de realizar la investigación. Intenta romper el silencio y la indiferencia de la gente, pero con escasos resultados. Tras interrogar a los socios de Colasberna y a pesar de sus reticencias logra comprender que el asesinato está ligado a que Colasberna y su empresa constructora no se habían plegado al sistema de poder de la mafia.

El segundo relato, “El contexto”, es una auténtica y extraordinaria historia policiaca de un asesino implacable que aparentemente comete sus crímenes por venganza, pero que la poderosa mente narrativa de Sciascia, extiende mas allá donde los hilos invisibles del poder tejen intereses brutales.

Según cuenta el propio Leonardo Sciascia en el apéndice de “El contexto”, la otra fuente de inspiración sería la increíble pero verídica historia de un hombre acusado de intento de uxoricidio, por el asesinato de su mujer, en base a pistas, al parecer, producidas y fabricadas por la propia mujer. De él extrae la historia de una serie de crímenes enigmáticos cuya ejecución parece estar guiada por personalidades corrompidas por una concepción casi clerical del poder. Sciascia aprovecha también para dibujar un retrato grotesco y ridículo de una sociedad italiana recubierta de la hipocresía clerical.

La historia de “El contexto” se narra en un país no especificado donde tienen lugar una serie de selectivos y crueles asesinatos de algunos jueces y fiscales. El inspector Rogas, un hombre ecuánime y riguroso, encargado de las investigaciones, sospecha que el móvil es la venganza de un ex presidiario e identifica el perfil ideal en el escurridizo exfarmacéutico Cres, diez años antes condenado por intentar envenenar a su mujer. Pero sus superiores piensan diferente y lo encaminan por un camino completamente diferente, involucrando a grupos subversivos y comunistoides, entre los salones intelectuales y la lucha de clases. Pero las muertes continuarán y la situación se complicará aún más, haciendo pensar que detrás hay una trama de alcance insospechado y que tras ella, oculto en la sombra, se encuentra el Poder, con mayúsculas, ese que no tiene convicciones ni ideologías y ese es su enorme peligro.