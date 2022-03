En la estela de James Joyce

Cuando se trata de citar a un escritor español comparable a James Joyce la crítica siempre se refiere al vigués Julián Ríos y a su novela “Larva. Babel de una noche de San Juan”, aunque la presencia del autor irlandés en la literatura del escritor gallego residente en Île-de-France, al norte de París, no se reduce sólo a su influencia en esta obra, pues se aprecia también en “Nuevos sombreros para Alicia”, “Pandemonium” y “La vida sexual de las palabras”. En una entrevista concedida a FARO DE VIGO en 2009 con motivo de la presentación en España de su novela “Puente de Alma”, Julián Ríos reivindicaba sus orígenes como una de las presencias más destacadas en sus novelas. En “Cortejo de sombras”, una novela también rescatada en 2008 de un olvido de más de 40 años, sus personajes se mueven en un territorio mítico, Tamoga, que no es otro que aquella Galicia de sus primeros años:

“Galicia está siempre muy presente en mi obra –nos decía- pero no en esa forma más superficial y más folclórica que hoy pasa por ser lo más nacional. Está presente de una manera profunda. Lo que es más profundo no se ve tan a la vista pero es lo que determina que un escritor esté enraizado en una cultura. En mi caso me considero gallego en mi interioridad, en mi forma de sentir, aunque en mi obra me exprese en castellano. Hay que tener en cuenta que un escritor se expresa en su propio idioma, independientemente del idioma nacional en el que escriba. Joyce era profundamente irlandés pero no escribía en gaélico y la obra de Valle Inclán, profundamente gallega, está escrita en castellano de una forma muy suya”.

El Joyce español

Es todo un detalle que en el año en que se cumple el centenario del “Ulises” de Joyce la editorial Jekyll & Jill reedite “Larva”, descatalogada hace muchos años y prácticamente inencontrable. La polémica que desató du publicación dio origen en 1985 a un libro (“Palabras para Larva”) en el que varios escritores se manifestaban sobre esta obra inclasificable: Rafael Conte, Juan Goytisolo, Severo Sarduy, Andrés Sánchez Robayna y otros autores escribían sus impresiones sobre el libro. Incluso se celebró un acto dedicado a esta obra durante el 23 Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana celebrado en Madrid.

RÍOS, Julián, Larva. Babel de una noche de San Juan, Jekyll&Jill, 2021, 600 págs.

Julián Ríos comenzó a escribir “Larva” en 1973 y algunos de sus capítulos se adelantaron en la revista mexicana “Plural” y en la española “Espiral”. “Larva” estuvo largamente ausente del mundo literario español desde su publicación en 1983 a pesar de su prestigio internacional y de que esté considerada como una obra de culto. Se trata de una novela vanguardista y arriesgada que lleva a límites extremos la experimentación con un lenguaje en el que el español es el centro sobre el que giran palabras, expresiones y modismos de otros idiomas, fundamentalmente el inglés y el francés, a lo largo de un fascinante juego literario recreado a través de seiscientas páginas. El protagonista de esta obra inclasificable es, pues, el lenguaje, un prolongado juego de palabras, una sucesión de palíndromes, aliteraciones, paronomasias, calambures… que se prolongan a lo largo de todo el texto en las voces de los protagonistas, con hallazgos brillantes, sorprendentes, agudos, graciosos… toda una exhibición de dominio lingüístico no sólo del idioma español sino también del inglés, francés, alemán, italiano, catalán, gallego… que hace más impenetrable una lectura ya de por sí compleja, aunque también gratificante, sobre todo para quienes gustan de sumergirse en el lenguaje envolvente de la literatura.

Una obra que lleva a límites extremos la experimentación con el lenguaje

La narración utilizando palabras inventadas, mezcladas, fabricadas con fragmentos de varios idiomas, que a veces puede parecer disparatada, traslada al texto un significado irónico, polisémico y un tono que va de la tragedia al humor. Aunque lo de menos en esta novela sea el argumento, los dos personajes centrales, Don Juan y la Bella Durmiente (hay aquí también una revisión del mito de Don Juan Tenorio), creen ser dos personajes de novela, Babelle y Milalias, cuyas peripecias durante una noche de San Juan a orillas del Támesis se cuentan por un Herr Narrator durante una fiesta en una villa abandonada en Fulham, rodeada de un jardín exótico abandonado.

Original es también la estructura de la novela, con una narración principal situada en las páginas impares, unas anotaciones a modo de notas al pie en las páginas pares, y un complemento de ambos cuerpos situado al final de la narración con el título “Notas de almohada”. Una disposición que es una ruptura de los cánones de lectura a los que estamos habituados. El texto de esta edición se complementa con dibujos, ilustraciones y un “Álbum de Babelle” con fotografías de algunos de los lugares del Londres que recorren los protagonistas. A destacar también la cubierta, del pintor Antonio Saura. La nueva edición de “Larva” está dedicada a Geneviève Duchêne, la compañera y traductora de la obra de Julián Ríos, que falleció durante la preparación de esta edición.