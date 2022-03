El escritor que dio origen a la Beat Generation

En los años sesenta del siglo XX el movimiento hippie rescató del olvido la cultura de la Beat Generation, que había quedado relegada por las nuevas tendencias que se impusieron durante los primeros años de aquella década. Los hippies rescataron la estética y los valores de aquel grupo de artistas que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial no se identificaron con el sueño americano del welfare state y trataron de construir otro sueño diferente al de quienes controlaban las corrientes culturales desde sus púlpitos universitarios, sus fábricas de best-sellers y los soportes mediáticos que promocionaban los productos culturales de consumo. Las señas de identidad de la Beat Generation eran el nomadismo y la bohemia como forma de vida, la música de jazz y el arte de vanguardia como inspiración creativa, las drogas alucinógenas y el alcohol como paraísos artificiales y el pluralismo sexual como expresión hedonista. El principal impulsor de aquel movimiento era un aspirante a escritor llamado Jack Kerouac, de quien hoy se cumple el centenario de su nacimiento. A su llamada se unieron el poeta Allen Ginsberg, el escritor William Burroughs y el agitador cultural Neal Cassady. Entre los últimos en llegar estaban los también poetas Gregory Corso y Lawrence Ferlinghetti, que aportaron lo mejor de su obra a la Generación. El nombre de Beat Generation se lo puso el escritor John Clellon Holmes en su artículo “This is the beat generation”, publicado en el New York Times el 16 de noviembre de 1952.

Kerouac trabajaba como bombero forestal en Desolation Leak, en Washington, cuando en 1957 una editorial le comunicó que iba a publicar su novela On the road ('En el camino'), escrita seis años antes, después de censurar varios pasajes de drogas y sexo explícito. En el camino es un relato autobiográfico de su viaje en autostop de costa a costa de los Estados Unidos en los años finales de la década de los 40 y de sus primeras relaciones con Allen Ginsberg y William Borroughs. Kerouac la escribió en un rollo de papel de 36 metros, de los que se utilizaban para teletipos en las redacciones de los periódicos, que con el tiempo se convirtió en material de museo (en la última subasta se pagaron más de tres millones de dólares por él). Pese a que han pasado 65 años desde su publicación sigue siendo una de las novelas más leídas, una obra de culto con nuevas ediciones cada año en prácticamente todo el mundo. En el camino apareció en el instante preciso en el que los jóvenes nacidos durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentaban a un nuevo futuro a través de los cambios que venían manifestándose en la sociedad americana: el consumismo, los avances tecnológicos, la aparición de la televisión, los nuevos productos culturales (libros de bolsillo, discos), la liberación de las costumbres, el desmoronamiento de las barreras sociales y raciales y otros fenómenos ligados a una nueva generación que quería romper con las costumbres de sus padres. En música el rock and roll había irrumpido con fuerza con Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard, que sembraron el germen musical de aquella revolución. En el cine daban sus primeros frutos las estrellas del Actor’s Studio, la escuela de actores que fundaran Elia Kazan y Lee Strasberg para aplicar el método Stanislavski: Marlon Brando, James Dean, Paul Newman, Marilyn Monroe, Montgomery Clift… Cine y rock and roll se mezclaban en títulos como Semilla de maldad de Richard Brooks, que incluía en su banda sonora 'Rock around the clock' de Bill Haley, una canción que había puesto patas arriba el panorama musical de aquellos años. Jack Kerouac nació en Lowell, Massachusets, de un matrimonio americano-canadiense, y trabajó de joven en la marina mercante, experiencia que le sirvió para escribir un primer libro, El mar es mi hermano, que no se publicó hasta 2011, 42 años después de su muerte. Se casó muy joven con Eddie Parker a cambio de que su padre pagara una fianza para sacarlo de la cárcel por su implicación en un turbio asesinato, sobre el que escribió la novela Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, que tampoco vio publicada en vida. Sí pudo ver editada en 1950 El campo y la ciudad, escrita en Nueva York mientras vivía con sus padres en una casa del barrio de Queens. Siguió escribiendo incesantemente a pesar de que sus manuscritos eran rechazados de forma reiterada por las editoriales. Hasta que llegó En el camino, que lo encumbró como escritor y dio impulso a la Beat Generation. Siguió escribiendo novelas con acierto irregular pero tardó en conseguir otro éxito literario, que no le llegó hasta 1967 con Ángeles de desolación, un regreso al universo de En el camino. Peor acogida tuvieron Los subterráneos, Tristessa y La vanidad de Duluoz, aunque desde su muerte se reeditan con frecuencia y alcanzan cifras de venta aceptables. Escribió también sin mucho éxito varios libros de poesía. Murió de cirrosis en un hospital de Florida, el 21 de octubre de 1969, a los 47 años.