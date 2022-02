Cando Lisboa foi “Casablanca”

Conta Xosé Ramón Pena que, cando Antoine Saint-Exupéry, autor de “O Principiño”, fuxido da Francia ocupada polos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, refuxiouse en Lisboa, escribiulle unha carta a súa muller na que describía a capital portuguesa naquela época coma “un paraíso triste”. Gustoulle tanto a definición ao escritor galego que incorporouna ao título da sua novela “A batalla do paraíso triste”, publicada por Xerais en 2008, que foi seleccionada entre as finalistas do Premio Nacional de Narrativa. Catorce anos despois, Pena verá cumprido o seu soño de ver a súa obra editada en portugués, “entre outras razóns -suliña-porque, de feito, ao escribila, e nomeadamente os diálogos, saíanme xa de xeito espontáneo en portugués”.

Moncho Pena, que domina á perfección o idioma do país veciño, mantén con este e, sobre todo, con Lisboa, unha relación da que non erraríamos en calificar de namoramento dende que, arredor de 1976 e durante os primeiros anos da década dos 80, comezaron “os meus contactos adultos con Portugal”, froito das súas estancias profesionais e personais, nas que “fixen amizades, colaborei co Diario Notícias e, ao cabo, empapeime da realidade e a cultura portuguesa primeiro, e da súa historia despois”. E foi precisamente un daqueles encontros casuais o xérmolo desta novela. “Daquela -recorda- coñecín a un militar portugués, xa veterano, que me contou moitas e interesantes historias do Portugal dos anos 30 e 40. Descubrín, por exemplo, que entre 1940 e 1941, Lisboa convertírase nun niño de refuxiados na procura dun visado que lles permitira embarcarse para chegar a América”.

O antes citado Saint Exupéry era un deles pero é que nas rúas, nos hoteis, nos teatros de Lisboa tamén había espías dun e doutro bando e, de feito, tamén funcionaba unha sede da temible policía nazi: a Gestapo. Ou sexa que, como ben di Pena, “a cidade vivía unha etapa moi similar á que se reflicte na famosa película Casablanca protagonizada por Humphrye Bogart”.

Durante a II República, “falanxistas” portugueses propuxeron invadir Galicia

Pero iso non foi todo. Resultou que, nas conversas con aquel amigo militar, Xosé Ramón Pena tamén descubríu a existencia en Portugal dos Camisas Azuis, unha organización constituída a imaxe e semellanza da Falange Española, chamada Movimento Nacional-Sindicalista, liderada por un singular personaxe, Francisco Rolão Preto, que chegou a propoñerlle ao xa naquel entón ditador de Portugal, António de Oliveira Salazar, unha “invasión de Galicia” despois da cal celebraríase un referendo para a incorporación do noroeste da Península ao “Portugal imperial”. Naquela altura, en España xa se instaurara a Segunda República, pero por se acaso, Salazar acabou por rexeitar o plan dos “falanxistas” lusos.

Con todo o material recopilado, a primeira idea de Xose Ramón Pena era a de escribir algo semellante a un ensaio pero, deixando pasar o tempo, chegou á conclusión de que a mellor maneira de contar todo aquelo sería mediante o xénero novelístico. E o resultado foi un relato de acción e espionaxe, pero tamén, como se le na sinopse da súa edición galega, “de amores, esperanzas e desenganos; de amizades e traizós: a cronica dunha Lisboa pobre e gris que a ditadura salazarista tenta ocultar co centileo dos hoteis de luxo e os espectaculos musicais”.

“A batalha do paraíso triste” (Teodolito) presentaráse o vindeiro xoves, 24 de febreiro, no Cine Teatro Garrett de Póvoa do Varzim. Trátase dun acto enmarcado dentro do programa “Correntes Escritas 2022”, un dos eventos literarios máis importantes de Portugal. Grande honra, asi pois, para este escritor betanceiro-vigués namorado de Lisboa.