Alegrías y desventuras de Martha Friel

Todo el mundo dice que Martha Friel es inteligente y guapa, una escritora brillante que siempre ha sido amada durante toda su vida adulta por un hombre, su marido Patrick. Un regalo que, según su madre, no todo el mundo tiene. Entonces, ¿por qué todo se ha roto en pedazos? ¿Por qué Martha, a punto de cumplir cuarenta, no tiene amigos, salta de trabajo basura a trabajo basura y está siempre triste? Ningún médico, terapia o droga ha conseguido explicar ni solucionar sus males. Aguda, divertida y enternecedora, este debut de Meg Mason se ha convertido en un best seller internacional. T.G.