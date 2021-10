La parábola de Murillo

No se sabe de quién fue el encargo, pero entre 1660 y 1665 Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) pintó seis cuadros en los que narraba la parábola del Hijo Pródigo que se cuenta en el Evangelio de San Lucas. En el siglo XIX los seis cuadros pertenecían a la colección del Marqués de Narros y en 1987 recalaron en la National Gallery de Dublín, donados por los coleccionistas Sir Alfred y Lady Clementine Beit. La pinacoteca irlandesa los acaba de prestar al Museo del Prado después de una reciente restauración, proporcionando así una de las pocas ocasiones en que la serie puede verse fuera de su emplazamiento habitual. Lo que sí se sabe es que no fue un encargo para un recinto religioso sino para una estancia privada, un interior doméstico o un oratorio particular.