“Un mañana mejor”: Todo lo que debes saber sobre el futuro del tabaco

Los cigarrillos a día de hoy aún son parte del estilo de vida de muchas personas, pero el consumo de tabaco está evolucionando hacia alternativas de un potencial menor riesgo. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero si se decide continuar, existen otras opciones.

Con el paso de los años, cada vez son más las empresas que apuestan firmemente por otro tipo de productos para los adultos que quieren seguir consumiendo nicotina y dan el importante paso de optar por nuevas alternativas que representan un potencial 1menor riesgo, a pesar de no ser inocuas. Estas nuevas opciones abren un nuevo camino para este perfil, al tratarse de dispositivos que no combustionan y que resultan ser potencialmente menos perjudiciales que el clásico cigarrillo.

PRRP: Los productos de riesgo reducido potencial

Son productos que no queman tabaco, pero incentivan y ayudan a las personas que desean abandonar los cigarrillos tradicionales. Los expertos en salud pública mundial coinciden en que dejar de fumar por completo es la forma preferida de minimizar los riesgos de fumar.

2Según la OMS la nicotina no presenta evidencias de que cause daños severos a nuestra salud, aunque sí que provoca adicción.

Pero para aquellos que no pueden o no quieren dejar de fumar, cambiar a alternativas de potencial menor riesgo podría salvar su vida, y es que tal y como señala un informe del 3Public Health England estas nuevas opciones son entre un 90% y 95% menos perjudiciales para la salud que el tabaco convencional.

THR: Productos de riesgo reducido

Los productos de riesgo reducido (THR) ofrecen una solución basada en la innovación y el desarrollo, con dispositivos de nicotina sin combustión.

Cuando un cigarrillo tradicional combustiona, se liberan más de 7.000 sustancias químicas; tóxicos que son el principal enemigo para la salud. Por este motivo, los nuevos dispositivos sin combustión evitan la mayor parte de los efectos nocivos que provoca el consumo de tabaco.

Tipos de productos sin combustión: Vapeo y tabaco calentado

Para un fumador adulto que quiere dejar el hábito, estas alternativas lo llevan por un camino más sencillo y natural. El usuario tiene más opciones, tanto los productos para tabaco calentado como los cigarrillos electrónicos o vapeadores contienen aerosoles con o sin nicotina y son potencialmente menos dañinos.

Dispositivos de vapeo

Los cigarrillos electrónicos, vapeadores o dispositivos de vapeo utilizan la energía de las baterías para crear un vapor inhalable. Si bien los dispositivos de vapeo no están exentos de riesgo y los líquidos que contienen nicotina son adictivos, para quienes no tienen intención de dejar de fumar o de consumir nicotina, pasarse al vapeo supone una alternativa de potencial riesgo reducido con respecto al tabaco tradicional.

Los dispositivos de vapeo, en lugar de quemar tabaco, calientan el e-líquido, que suele ser una mezcla de propilenglicol (PG), glicerina vegetal (VG), nicotina, saborizantes y, en algunas ocasiones, agua.

No contienen tabaco (pueden o no contener nicotina) y al no tener combustión producen niveles menores de agentes tóxicos en comparación con los cigarrillos convencionales. Además, a diferencia de los cigarrillos de tabaco convencionales, los cigarrillos electrónicos no producen humo ni cenizas.

Dispositivos de tabaco calentado

Estos dispositivos en lugar de quemar, calientan unidades de tabaco, especialmente diseñadas para ello, a una temperatura de hasta 400 °C. Esto evita que el tabaco se queme. En su lugar, se produce un aerosol inhalable con menos olor y menos agentes tóxicos en comparación con los cigarrillos tradicionales, que suelen quemar la nicotina a 900 ºC.

Los dispositivos de calentar tabaco, en lugar de quemar el tabaco mediante un proceso de combustión, utilizan un mecanismo electrónico para calentar unidades de tabaco diseñadas especialmente para ello.

Tendencia Internacional: Reino Unido, Francia o Canadá con paso firme

Francia, Canadá o Reino Unido son ejemplos de países que han experimentado cambios muy significativos en el consumo general de tabaco y productos de nicotina, desde Reino Unido ya plantearon en su Plan de Control del Tabaco publicado en 2017 que desde el gobierno se apoye a los consumidores a que dejen de fumar considerando el empleo de estas alternativas menos dañinas siempre basándose en estudios sobre su evidencia en la reducción de daños y evaluando igualmente sus riesgos.

De similar forma están actuando en Canadá o Francia, donde consideran a los cigarrillos electrónicos como una ayuda y un apoyo fundamental para reducir o acabar con el consumo de tabaco. Y es que estas nuevas tendencias con productos de riesgo reducido, han llegado con fuerza y sin lugar a dudas marcarán el futuro.

