Gonzalo FigueroaCFO de Grupo Amper
Presenta:
Iván San Félix, Analista Renta 4
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Iván San Félix, Analista Renta 4
La directiva revisó inicialmente toda la cartera de pedidos, descartó muchos proyectos de menor valor añadido y comenzó a trabajar sólo en aquellos que garantizaban unos márgenes mínimos. La mejora operativa del grupo en los últimos años ha sido muy significativa, principalmente en Defensa. En Energía, la evolución de la división de almacenamiento de energía está siendo favorable y su posicionamiento se ha fortalecido con la firma de una alianza estratégica con el grupo Hitachi. En Eólica marina, sin embargo, el mercado se ha ralentizado. No obstante, Amper ha creado un ecosistema potente y la cartera de pedidos de cara a 2027 es muy elevada.
La mejora operativa de los últimos años permitió culminar con éxito una primera ampliación de capital, en 2023, emitir deuda y realizar una segunda ampliación de capital, en 2025, orientada al crecimiento inorgánico. Además, le permitió refinanciar la deuda, alargando las duraciones de los vencimientos y asegurando la financiación para poder desarrollar el plan de negocio.
El proceso de desapalancamiento también ha sido muy relevante. De pasar a tener una ratio deuda neta/EBITDA superior a 9x en 2022 y una credibilidad baja en la comunidad bancaria a caer hasta 1,8x en 2025. Su apalancamiento, además, ha mejorado Amper va a organizar un Día del Inversor a finales de abril/principios de mayo en el que va a ofrecer nuevas guías para el periodo 2026/28, y en el que va a explicar su estrategia de adquisiciones en el sector de Defensa. Creemos que este último punto es muy relevante en tanto que hay mucho interés por conocer cómo se va a desarrollar el proceso de consolidación de este sector en España. Esperan que este proceso esté liderado por tres compañías: Indra, en el ámbito terrestre, Airbus en aeroespacial y Navantia en el marítimo.
Estas tres compañías formarían parte del Tier 1 y actuarían como empresas tractoras que nutrirían de contratos a otras compañías del sector relevantes. El objetivo de Amper es ser un actor relevante en este ecosistema y destacan el carácter singular de la compañía, siendo la única del sector cotizada junto a Indra. En cuanto a las operaciones inorgánicas de Amper, el objetivo es dar entrada a socios y que no pagará todo en efectivo, con lo que se abre la puerta a financiar operaciones con acciones propias. Por último, Amper confirmó la intención de la directiva de realizar un “contrasplit” antes del final del primer trimestre.