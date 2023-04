¿Sabes cuáles son las alergias más comunes en España? Por Cecilia Vega

La primavera es una etapa temida por los alérgicos, pero no todas las alergias se producen en estos meses. Podemos desarrollar alergia a muchas sustancias diferentes. Veamos las más frecuentes.

Llega la primavera y con ella, para miles de personas alérgicas en nuestro país, los estornudos, los ojos llorosos, la congestión nasal, el goteo de nariz, la dificultad para respirar… Sin duda, esta época del año es una etapa temida por quienes sufren alergia, especialmente al polen, quizá la más común y frecuente a nivel mundial. Pero no debemos olvidar que, más allá de la alergia estacional al polen de las gramíneas, el olivo, el ciprés o el platanero, es posible desarrollar una alergia a casi cualquier sustancia que nos rodee y en cualquier momento y, como consecuencia, existen una gran cantidad de alergias diferentes.

En nuestro país las alergias más frecuentes son la citada alergia al polen, junto a la alergia al moho, la alergia al látex, la alergia a los animales, la alergia a los ácaros del polvo, las alergias a las picaduras de insectos, las alergias alimentarias, las alergias en la piel y las alergias a algunos medicamentos.

Qué es la alergia y cómo se produce

A pesar de las diferencias, todas tienen unos puntos en común. Una alergia es una reacción inadecuada y exagerada de nuestro sistema inmune ante determinados agentes externos -alérgenos- que, en principio son inocuos para el organismo, pero son percibidos como una amenaza.

En las personas sanas, los mecanismos de defensa del sistema inmunitario identifican y reaccionan contra las sustancias extrañas no peligrosas (polen, alimento, insecto, medicamento, etc.) sin causar ningún daño en el propio organismo. Sin embargo, en las personas alérgicas, el sistema inmunitario reacciona agresivamente contra ellas y, como consecuencia de esta acción, se dañan los tejidos propios, lo que causa las enfermedades de hipersensibilidad. Existen muchas teorías e hipótesis que intentan responder al por qué se producen estas reacciones, pero lo único que sabemos al respecto es que generalmente existe una predisposición genética asociada y que, conjuntamente con factores ambientales, tanto alimentarios, infecciosos, como de tipo respiratorios o cutáneos, hacen que en unos individuos aparezcan dichos síntomas y en otros no.

Las enfermedades alérgicas pueden producir síntomas en cualquier órgano del cuerpo, aunque sean más frecuentes los problemas respiratorios, digestivos o de la piel, debido a que estas son las zonas de mayor contacto con los agentes externos. Por ejemplo, el polen que se inhala, el alimento que se come o se bebe, o la picadura de un insecto sobre la piel. Muchas de estas alergias, más allá de ser molestas, no revisten gravedad. Pero, en algunos casos, los síntomas pueden mermar significativamente la calidad de vida e, incluso, ser mortales, como es el caso del asma grave, determinadas reacciones adversas a fármacos o la anafilaxia por alimentos o venenos de insectos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llegado a clasificar las enfermedades alérgicas entre las 6 patologías más frecuentes del mundo. Se estima que pueden afectar al 20-25 % de la población mundial, resultando más afectados los países desarrollados. Se calcula que una de cada 4 personas puede padecer algún tipo de trastorno alérgico a lo largo de su vida y las cifras van en aumento debido a factores como los hábitos alimenticios, el tabaquismo, el sedentarismo, el cambio climático y la contaminación. Por otro lado, también es cierto que el número de pacientes que se diagnostican de alergia es mayor porque se conoce mejor la enfermedad, porque existen mejores métodos diagnósticos y porque las personas acuden con más frecuencia a consulta problemas relacionados con alergia.

En este contexto es muy muy importante conocer los tipos de alergia más comunes, aprender a identificar posibles síntomas y, de este modo, tomar medidas para evitar sentirnos incómodos o, en los casos más graves, exponernos a verdadero peligro. Para saber más sobre cada una de estas alergias hemos entrevistado a nueve profesionales de la salud que prestan sus servicios en las unidades de alergología de distintos centros hospitalarios del Grupo Quirónsalud.