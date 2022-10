La clave de un buen míster no está solo en sus conocimientos técnicos y tácticos, sino también en su capacidad para alentar a su equipo de trabajar juntos por un objetivo común. Son entrenadores capaces de inspirar no solo a sus jugadores, sino también al club, a la afición e incluso la sociedad. Luis Aragonés sería todo un ejemplo de ello.

Su frase más definitoria:

“Creer en lo que hacemos y nada más. El resto son las consecuencias. Si lo damos todo podemos conseguir cosas porque somos muy buenos” Zinedine Zidane

Su huella:

Entrar a dirigir un vestuario plagado de estrellas y con una personalidad tan determinante como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Pepe no debe de ser fácil, a no ser que se siente el banquillo alguien aún más deslumbrante. Esto es lo que sucedió en el 2016 cuando Zidane se hizo cargo del Real Madrid a mitad de temporada. Jorge Valdano lo definió como el mejor entrenador posible para el club y esto es algo que no se debe entender a nivel técnico y táctico, sino inspiracional. En el vestuario del Bernabéu no funcionan los entrenadores teóricos ni con libretas plagadas de jugadas de estrategia, sino los buenos gestores, que sepan entender bien la mente y las necesidades los futbolistas. Respetado, elegante y nada histriónico, pero con una precisión milimétrica cuando se trata de ganar, igual que cuando era jugador.