¿Qué son los “baños de bosque” japoneses y qué podemos aprender de ellos?

En Japón cuentan con un día festivo nacional de respeto por la naturaleza, el Midori No Hi, así como otro de respeto al mar, el Umi No Hi. Además, más allá de sus barrios futuristas y su tecnología, tarjeta de presentación de ciudades como Tokio y Osaka, es un país cubierto de bosques y alberga incontables lugares en los que descubrir una naturaleza exuberante y maravillosa. Muchos de los festivales que se celebran cada año en Japón, los famosos matsuri, tienen lugar en preciosos pueblos y parajes naturales, precisamente debido al amor de los japoneses por la naturaleza. Además, el mundo natural está presente en el arte, en sus cerámicas y arreglos florales, en su poesía e incluso en su gastronomía, especialmente en sus famosos dulces wagashi.