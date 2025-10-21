El reto del almacenamiento energético, por Francisco de Castro
“Respaldar la inversión en almacenamiento energético no es una opción, es una necesidad”
Francisco de Castro, responsable de Flexibilidad y Servicios de Desarrollo en Statkraft.
La transición energética en España avanza a paso firme, pero hace frente a desafíos estructurales que requieren soluciones audaces y urgentes. En este contexto, el almacenamiento energético y la flexibilidad de la red eléctrica han pasado de ser herramientas técnicas a convertirse en pilares estratégicos para garantizar un sistema eléctrico resiliente, competitivo y 100% renovable.
En Statkraft, primer productor renovable de Europa, hemos asumido el compromiso de liderar esta transformación en España. Actualmente, desarrollamos cinco proyectos de almacenamiento con baterías, hibridados a instalaciones solares y eólicas en operación en Galicia, Extremadura, Andalucía y Navarra. Además, tramitamos un proyecto más de batería stand-alone, que no está asociada a ninguna otra instalación renovable.
Estos proyectos, que suman una potencia instalada de 105 MW, no solo permiten almacenar energía verde para su uso en momentos de baja producción, sino que también aportan flexibilidad al sistema, estabilizan la red y ayudan a mitigar la volatilidad de los precios eléctricos.
Uno de los ejemplos más relevantes es el sistema de baterías de 23,87 MW que instalaremos en Talayuela (Cáceres) y que estará hibridado a nuestra planta solar Talayuela II de 44,5 MW. Este proyecto, que ya cuenta con el visto bueno medioambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tendrá una capacidad de almacenamiento de 47,74 MWh de dos horas.
Además, tanto el proyecto extremeño como el resto de las baterías hibridadas que estamos desarrollando, han sido seleccionados para recibir fondos europeos Next Generation EU, por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que beneficia aquellos proyectos que impulsan el almacenamiento energético.
Sin embargo, y a pesar de contar con estas importantes convocatorias públicas, en España, aún quedan barreras significativas que ponen en entredicho el futuro del almacenamiento energético. La falta de mecanismos de retribución claros, como el mercado de capacidad, genera incertidumbre para los inversores; y, mientras existan penalizaciones regulatorias que dificultan la carga desde la red, la viabilidad económica de los proyectos hibridados estará comprometida.
Por tanto, creemos que es imprescindible que las administraciones públicas aceleren la implementación de estos mecanismos y faciliten la tramitación administrativa. Es importante destacar que el almacenamiento es clave para el futuro de nuestra red eléctrica. España debe priorizar el almacenamiento energético para garantizar una red eléctrica segura, flexible y renovable.
En Statkraft, contamos con una experiencia internacional que nos respalda. En países como Reino Unido e Irlanda, operamos proyectos innovadores como los “Greener Grid Parks”, que aportan estabilidad a la red. Implementamos tecnología innovadora, a través de la instalación de compensadores síncronos, que proporciona la flexibilidad necesaria para integrar niveles crecientes de energías renovables intermitentes, al tiempo que se mantiene la seguridad del suministro.
En el caso de España, con una alta penetración renovable y limitadas interconexiones, consideramos que se necesita adoptar soluciones similares: respaldar la inversión en almacenamiento energético y flexibilidad no es una opción, es una necesidad.