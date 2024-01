La otra victoria histórica en la Supercopa de España que no se ve por televisión

“Yo tenía otra visión. Cuando estaba en España, pensaba que estas acciones no ayudaban… pero ayudan. El hecho de que la RFEF esté aquí se nota”. Ana Junyent, exjugadora del FC Barcelona, lleva casi medio año entrenando al Al-Riyadh de la recién creada liga femenina saudí y recientemente trataba de contextualizar toda esta transformación en una charla con El Periódico: “Para las jugadoras saudíes esto es un sueño. Hace unos años no podían jugar al fútbol ni hacer deporte y ahora salen por televisión. Esta gente lleva toda la vida viviendo de una manera y en tres o cuatro años están haciendo un cambio muy bestia, asimilarlo no es fácil. Comparado con hace cinco años, diría que casi es otro país”.

La Real Federación Española de Fútbol firmó un acuerdo con Arabia Saudí para jugar allí desde 2018 la renovada Supercopa de España, pero también ha querido ir más allá e impulsar el fútbol femenino para que se traduzca en el desarrollo social e igualdad de un país que está dando sus primeros pasos de aperturismo. Por ello, en esta edición se ha puesto en marcha una iniciativa especial, vinculada con las políticas de igualdad de la RFEF, que busca este objetivo teniendo en cuenta que la transformación que está experimentando el país ha sido muy importante. Si en 2018 se permitió por primera vez la entrada a las mujeres a un estadio de fútbol, en 2019 se creó la Oficina de Desarrollo del Fútbol Femenino y posibilitó que las saudíes pudieran jugar al fútbol (e incluso que lo hicieran de manera profesional situando su salario base de la liga en 2.450 euros mensuales netos). Desde entonces -trasladado a la calle- se ha extinguido la segregación de las mujeres en restaurantes, campos de fútbol o espacios públicos. De ello, el fútbol español tiene buena parte de culpa.

‘Football is the way. #footballiscoming’

“Es mejor estar que no estar. He aprendido que el fútbol es el camino para visibilizar y ayudar. La RFEF tiene el compromiso de promocionar e impulsar el fútbol femenino aquí”, señalaba estos días en Arabia Saudí la seleccionadora de las actuales campeonas del mundo, Montse Tomé. La entrenadora de la Selección lidera la campaña ‘Football is the way. #footballiscoming’ (‘El fútbol es el camino. #elfútbolestállegando’), puesta en marcha por el Departamento de Igualdad, Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la RFEF, que durante la reciente Supercopa de España ha aprovechado para llevar a cabo acciones como la formación a entrenadoras, coaching por parte de mujeres relevantes, realización partidos inclusivos, visibilización en el estadio de la Supercopa de la propia campaña mediante carteles y lonas gigantes y un Palco 0 al que asistieron 40 mujeres de dos clubes (Eastern Flames y el Al-Riyadh de Junyent) para visibilizar la fuerza del fútbol femenino, el desarrollo social y su gran importancia.