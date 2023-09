El día que los españoles comenzaron a dar patadas a un balón: así cuenta el Museo del Fútbol la historia de España

Sí, está la famosa Copa del Rey de Sergio Ramos, el trofeo más mediático de España. “Según uno sea del Real Madrid o no dicen: “Esta es la copa que tiró Ramos o esta es la copa que se le cayó a Ramos…”, no suele fallar”, comenta una trabajadora de este imperdible museo tanto para el que le gusta el fútbol como para quien no. “Hay quien ha entrado señalando que no seguía mucho el fútbol; pero si has vivido en España, es imposible que no te recrees en algún punto de la exposición y, efectivamente, esas personas salen agradecidas por recordarles momentos de su pasado con su familia, sus padres, su barrio, sus amigos... sin importar el fútbol”, comenta Ana Velasco, directora del Museo del Fútbol.