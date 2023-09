Por qué este año puede ser el más goleador en la historia de la Primera división de fútbol sala (y el más fácil de ver)

“Esta ha sido la primera jornada y estamos muy ilusionados por la gran cantidad de goles que ha habido. Recientemente mantuvimos unas reuniones con árbitros y entrenadores de Primera y Segunda en las que, a través de vídeos y jugadas, quisimos transmitirles que había que aplicar el reglamento con contundencia porque si no íbamos a perder la espectacularidad de nuestro deporte, íbamos a perder goles. Por ejemplo, ciertos empujones y agarrones debían ser castigados para que se sepa que no van a quedar impunes; así como determinadas protestas desde el banquillo que no debían consentirse. En definitiva, les invitamos a que todos cumplieran con el reglamento por el bien del fútbol sala y para ‘proteger’ el gol. Casualidad o no, hemos tenido una primera con unos marcadores llenos de goles”, reconoce Lorente.