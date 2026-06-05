Veolia impulsa en Galicia la seguridad ambiental para las generaciones futuras

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Veolia, referente global en iniciativas para la transformación ecológica, trabaja en los ámbitos del agua, la energía y los residuos con el objetivo de descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos naturales, haciendo una clara contribución tanto en mitigación como en adaptación. En 2025, con un equipo de más de 18.000 personas en España, el grupo ha abastecido de agua a más de 13,5 millones de personas en más de 1.000 municipios, ha tratado 1.280.910 toneladas de residuos y ha contribuido a evitar la emisión de 363.440 toneladas de CO 2 equivalente.

Seguridad ambiental frente al cambio climático

Las soluciones de Veolia ofrecen seguridad ambiental a la ciudadanía en los territorios donde opera mediante tres ejes clave principalmente: garantizar la disponibilidad y calidad de recursos naturales esenciales como el agua; implementar una economía circular para dar una nueva vida a los residuos; y reducir la contaminación y descarbonizar para proteger tanto la salud humana como la actividad industrial.

Seguridad ambiental significa, por lo tanto, garantizar la disponibilidad de recursos esenciales para la vida cotidiana en cualquier circunstancia. El agua es vital para la agricultura y la alimentación; la energía, imprescindible para infraestructuras críticas como hospitales; y la gestión de residuos, fundamental para proteger la salud humana y ambiental.

Por ello, la compañía trabaja para seguir manteniendo sus servicios incluso en situaciones críticas como episodios de sequía o conflictos geopolíticos. Esto es fundamental para el bienestar de las personas y para la industria, la agricultura y las administraciones públicas, ya que los recursos naturales sustentan nuestro sistema económico y social, protegiendo la vida de las comunidades.

Veolia pone a disposición su capacidad operativa, conocimiento experto y tecnología consolidada para una gestión eficiente de los recursos naturales, generando de este modo un impacto positivo a nivel ambiental, social y económico.

Mitigación

La estrategia de mitigación consiste en reducir de forma significativa las emisiones de CO₂ y mejorar la huella ambiental mediante soluciones de eficiencia energética, valorización de residuos, recuperación de recursos derivados del tratamiento de aguas residuales o producción de energía renovable local.

En Galicia, Veolia impulsa distintas iniciativas orientadas a la modernización y digitalización del ciclo integral del agua, incorporando soluciones avanzadas de telecontrol, sensorización y análisis de datos que permiten optimizar la gestión de las redes y mejorar la eficiencia hidráulica de los municipios. Asimismo, la compañía participa en proyectos destinados a reforzar la digitalización, sostenibilidad y resiliencia de las infraestructuras hídricas, en colaboración con administraciones públicas y entidades del territorio. Estas actuaciones contribuyen a reducir las pérdidas de agua, optimizar el consumo energético y fortalecer la capacidad de adaptación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento frente a los desafíos derivados del cambio climático, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos en Galicia.

Adaptación

Paralelamente, Veolia implementa soluciones integrales de adaptación para garantizar la preservación y disponibilidad de los recursos hídricos, tanto de fuentes convencionales como no convencionales, frente al cambio climático. La regeneración y reutilización del agua o la resiliencia de las infraestructuras son ejes fundamentales de esta estrategia.

La compañía es pionera en el modelo de ecofactoría, que transforma las antiguas depuradoras en infraestructuras generadoras de recursos y beneficios ambientales. En ellas, además de regenerar el agua para nuevos usos urbanos, agrícolas e industriales, se convierten los residuos en nuevos recursos, se produce energía renovable y se preserva la biodiversidad del entorno.

El ejemplo más destacado en Galicia es la Ecofactoría de Ourense, referente a nivel estatal y europeo. Gracias a la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Ourense y Veolia, esta infraestructura promueve la descarbonización del ciclo integral del agua en la ciudad, alineándose con los objetivos climáticos globales.

Asimismo, en Galicia, la compañía mantiene un firme compromiso con la sensibilización ambiental y la cercanía al territorio, promoviendo iniciativas educativas y campañas de concienciación orientadas al uso responsable del agua y a la protección de los recursos naturales. A través de estas acciones, dirigidas especialmente a las nuevas generaciones, Veolia contribuye a fomentar una cultura de sostenibilidad y respeto por el medioambiente, reforzando la implicación de la ciudadanía en la conservación de los recursos hídricos y del entorno natural gallego.

Veolia demuestra que la seguridad ambiental es posible cuando innovación y compromiso dan lugar a soluciones que garantizan la disponibilidad de los recursos y la resiliencia de los territorios. Actuar por el clima es una responsabilidad compartida que Veolia asume cada día en beneficio de las comunidades del presente y del futuro.