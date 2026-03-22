Veolia en Galicia: vocación de servicio y compromiso social

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Naciones Unidas promueve cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua para sensibilizar sobre la importancia vital de este recurso natural. La campaña de este año, ‘Agua y Género’, pone de manifiesto cómo la falta de acceso al agua potable y saneamiento afecta especialmente a mujeres y niñas, limitando sus oportunidades educativas, económicas y de desarrollo. Bajo el lema ‘Donde fluye el agua, crece la igualdad’, la iniciativa ensalza el liderazgo femenino en la gestión de los recursos hídricos como clave para asegurar un modelo más equitativo y sostenible.

Vista aérea Ecofactoría Ourense.

El compromiso de Veolia

Veolia, referente global en agua, energía y residuos, cuenta con una sólida presencia en Galicia, donde gestiona el ciclo integral del agua desde hace más de 50 años en 48 municipios. La compañía apuesta por la innovación, la eficiencia y la concienciación ciudadana para impulsar la transición ecológica y garantizar un uso responsable del agua, adaptado a los retos del cambio climático.

Además, promueve el acceso universal a este recurso mediante fondos y tarifas sociales dirigidas a colectivos vulnerables, en colaboración con entidades sociales del territorio. En este ámbito, impulsa iniciativas como el programa ‘Agua, Salud e Infancia’, que apoya proyectos asistenciales, sanitarios, científicos y de ocio dirigidos a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes, especialmente en situación de vulnerabilidad, en colaboración con entidades sociales gallegas.

En este marco, desarrolla iniciativas como las becas ‘Talento Profesional’ y ‘Talento Joven’, junto a Igaxes, orientadas a facilitar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. En el ámbito educativo, impulsa el programa Aquae STEM, que fomenta vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado gallego, especialmente entre las niñas, acercando el sector del agua a las nuevas generaciones.

Innovación para la resiliencia

Veolia impulsa en Galicia la transformación del ciclo del agua mediante tecnología avanzada y proyectos estratégicos que mejoran la eficiencia, la sostenibilidad y la resiliencia de las infraestructuras.

Entre ellos destaca ‘Ou-Inteligente, provincia del agua’, promovido por AquaOurense con la Diputación de Ourense, con más de 13 millones de euros de inversión para digitalizar el servicio en 79 municipios mediante telelectura, monitorización en tiempo real y un centro inteligente de gestión que centralizará la información, monitorización y dará soporte técnico en tiempo real a todos los municipios de la provincia.

A esta iniciativa se suma el PERTE del Concello de Ourense, ‘Ourense termal verde y digital’, con 4,5 millones de euros, que incluye la instalación de más de 6.500 contadores inteligentes, la sectorización de la red en 40 áreas para mejorar el control de pérdidas, la digitalización de infraestructuras clave y el uso de energías renovables como la planta fotovoltaica de la EDAR de Reza.

Un pilar clave de esta apuesta es el centro tecnológico Cetaqua Galicia, que impulsa la innovación aplicada en ámbitos como la digitalización, la economía circular o la descarbonización. A través de proyectos como Waterun y AWARD, centrados en el tratamiento y reutilización de aguas de escorrentía en entornos urbanos e industriales, o CIGAT Circular, orientado a transformar residuos en recursos —con avances como la eliminación de microplásticos o la producción de agua regenerada—, junto a iniciativas como Ruagua, se refuerza un modelo más eficiente y resiliente.

Sesión programa Aqualogía.

Comunidades sostenibles

Más allá de la gestión del servicio, Veolia destaca por su cercanía con la ciudadanía. La compañía impulsa programas de sensibilización como Aqualogía, visitas a instalaciones, actividades educativas y acciones de voluntariado ambiental, acercando el ciclo del agua a la sociedad.

Estas iniciativas fomentan una mayor conciencia sobre el valor del agua y contribuyen a construir comunidades más sostenibles. En conjunto, la actividad de Veolia en Galicia avanza hacia un modelo más eficiente, inclusivo y adaptado a los retos presentes y futuros.