¿Cómo pueden las empresas energéticas aprovechar la oportunidad más grande de la década?

El creciente impacto negativo de la crisis climática y sus preocupantes perspectivas a futuro, han empujado a los legisladores de la UE a incrementar la presión regulatoria sobre la contribución de las empresas a la crisis principalmente mediante la CSRD y los ESRS.

Mariano de la Canal 04 julio, 2024

Cabe destacar la diferencia entre ambos. Mientras que La Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) define el marco legal y amplia el alcance de las empresas que deben reportar su impacto; los Estándares Europeos de Informes de Sostenibilidad (ESRS) proporcionan las herramientas técnicas para hacerlo. Buscando así mejorar la transparencia y facilitar la comparación entre empresas.

Con la entrada en vigor de la CSRD y los ESRS muchas empresas del mercado se ven obligadas a presentar reportes con información de sostenibilidad, con especial relevancia en las emisiones de C02 y sus objetivos de reducción.

Estando las emisiones de C02 directamente relacionadas con el tipo y consumo de energía, surge una gran área de oportunidad para las empresas energéticas de ampliar y diversificar su propuesta de valor más allá de la generación, distribución y comercialización de energía.

¿Cuáles son entonces estas oportunidades y cómo pueden aprovecharlas las empresas del sector?

3 oportunidades clave para diversificar la cartera de servicios de las empresas energéticas

Oportunidad 1: Concienciación, información y formación

La CSRD es relativamente nueva y extremadamente compleja. Los tres primeros grandes problemas con los que se encuentran las empresas implicadas son:

Conocer que existe esta directiva y si ésta les afecta.

Comprender cómo funciona la directiva y qué implicaciones tiene para ellos.

Adquirir el conocimiento y las capacidades para poder cumplirla con éxito.

Se abre entonces una gran oportunidad para ayudar a las empresas a descubrir y abordar un tema complejo, suministrándoles la información adecuada en un formato fácil de consumir y diseñado específicamente para las distintas áreas de la empresa, sus roles y necesidades.

Esto ayudará a posicionarse como expertos en regulación de emisiones de C02 y consecuentemente el mejor proveedor de soluciones energéticas para medirlas y reducirlas. Mejorando también su accesibilidad al mercado B2C que no se ve afectado por la CSDR, pero donde se aprecia una clara tendencia en aumento en el interés y la demanda de soluciones más sostenibles.

Oportunidad 2: Medición, certificación y reporte de las emisiones de carbono

Una vez reconocida la existencia de la CSRD y sus implicaciones en las empresas, estas no saben por dónde empezar. En muchas ocasiones no existe la información necesaria, ya que nunca se ha generado o solicitado.

Si existe información, suele consistir en bases de datos llenas de inconsistencias en formatos (digitalizado vs. no digitalizado), procedencia (propios vs. terceros), calidad (real vs. estimado) y disponibilidad (existentes vs. inexistentes).

Para conseguir estos datos las empresas necesitarán de sus proveedores, que están a su vez atravesando su propia crisis CSDR o que son demasiado grandes como para responder individualmente.

Las empresas del sector energético tienen el potencial de convertirse en el proveedor de soluciones “llave en mano” en la recolección (o generación aproximada de datos), el procesamiento de estos y el correcto reporte para con el regulador, pero también sus clientes y proveedores. Facilitando así un proceso actualmente muy complejo, doloroso e incluso incapacitante para muchas empresas (especialmente a las PyMES con recursos económicos y experiencia más limitados), al mismo tiempo que se refuerza la percepción de solidez, transparencia y confianza como proveedor.

Oportunidad 3: Asesoramiento y soluciones para la reducción de emisiones

Como mencionamos, medir y reportar forman parte de los grandes requisitos de la CSRD, pero el verdadero objetivo es el de la reducción de las emisiones y del impacto negativo.

Incluso las empresas más avanzadas, con unos procesos y herramientas de medición consolidados, tienen dificultades para lograr sus objetivos de reducción de emisiones de CO2 al mismo tiempo que también mantienen el foco en los de crecimiento y rentabilidad.

Las emisiones de C02, consideradas en sus 3 alcances, abren un abanico gigante de áreas de optimización.

Las empresas energéticas tienen la oportunidad de desarrollar soluciones estandarizadas, económicamente competitivas y escalables en aquellas problemáticas recurrentes; así como de ofrecer asesoramiento y soluciones más personalizadas en aquellas empresas que lo requieran, haciendo hincapié en los beneficios económicos de la descarbonización.

Cabe destacar que muchas de estas oportunidades generadas por la irrupción de la CSRD ya están empezando a ser aprovechadas por empresas generalmente pequeñas con una propuesta de valor más específica y de nicho.

Con los clientes y los datos en la mano, éstas podrán dar el salto a comercializadoras con relativa facilidad.

Mientras que las empresas pequeñas suelen ser más agiles en el desarrollo de nuevas soluciones, las empresas grandes cuentan con las ventajas que les da su propia escala como la facilidad de desarrollo de soluciones, la capilaridad en el alcance, la extensa red de proveedores, las bases de datos existentes y la experiencia del sector.

La creciente democratización de la tecnología y el acceso al talento hace que las oportunidades están al alcance de todos.

3 acciones que pueden hacer las energéticas para aprovechar las oportunidades que trae la CSRD

Acción 1: Alinear la visión y el plan estratégico de manera flexible y colaborativa

Muchas empresas aún mantienen procesos de planificación estratégica muy rígidos y de actualización anual. Esto deriva en una lenta capacidad de reacción ante cambios inesperados en los mercados y la incapacidad de aprovechar oportunidades en el mediano y largo plazo.

Las empresas deben actualizar sus procesos de planificación estratégica de forma tal que estos planes tengan una mayor flexibilidad para incorporar con agilidad cambios en el corto plazo y anticipar oportunidades eficazmente en el mediano y largo.

Serán críticas en este proceso las sesiones colaborativas de trabajo, incluyendo representación de todos los sectores claves; y sustentar la toma de decisiones en datos reciente, fiables y no sesgados.

Acción 2: Diseñar, desarrollar y pilotar soluciones innovadoras de forma ágil

El reto más grande de casi todas las empresas en casi todas las industrias suele ser el de operacionalizar la innovación y la transformación en la realidad. El trabajo en silos de los diferentes departamentos, estructuras jerarquizadas, la falta de recursos dedicados y los requerimientos regulatorios externos e internos; son algunos de las barreras más comunes.

La solución radica en apostar fuertemente por equipos pequeños, agiles, multifuncionales y empoderados; asignados con la tarea de diseñar, prototipar y testar en la vida real las soluciones innovadoras que aborden las oportunidades priorizadas en el plan estratégico, informando al mismo con datos cuantitativos sobre el potencial real de dicha solución; y cualitativos sobre las razones de su nivel de éxito o fracaso, y así poder tomar decisiones informadas sobre refinar y escalar, pivotar o descartar la iniciativa.

Acción 3: Gestionar el cambio

El miedo al cambio es un factor natural en el ser humano y ampliamente encontrado dentro de las empresas. Este miedo puede convertirse en la mayor barrera a la hora de operacionalizar el cambio y la innovación.

Con una visión alineada y un buen portfolio de soluciones validadas que aportan verdadero valor será crítico contar con un plan de gestión del cambio (también actualizado con regularidad) que contemple tanto la redefinición de éxito, el modelo operativo y las herramientas utilizadas; como lo cultural y las comunicaciones adecuadas para cada nivel de la organización. Empoderando así al equipo y creando las condiciones necesarias para que la innovación prospere.

Bonus track: Apoyarse en colaboración externa

Las empresas pequeñas y medianas tienen recursos muy limitados, mientras que las grandes suelen contar con procesos y modelos de gobernanza muy sólidos. Desarrollados y refinados a lo largo de los años, estos procesos han alcanzado un alto nivel de eficiencia enfocada en la optimización de costes y la generación de ingresos en el corto plazo. Aunque altamente eficiente para su propósito, el sistema no está diseñado para acoger la innovación y la transformación. Incluso si se siembra, la misma termia ahogada por el propio sistema.

Independientemente de su tamaño, las empresas deben recurrir a los distintos modelos de “innovación abierta” como alternativa para explorar nuevos modelos de negocio que diversifiquen su oferta (y por ende el riesgo), permitir que los más exitosos evolucionen y crezcan y acelerar su constante adaptación para permanecer competitiva ante un entorno dinámico que cambia cada vez con mayor rapidez.

Propelland es una firma global que combina estrategia, diseño e ingeniería para el desarrollo llave en mano de nuevos productos, servicios, experiencias y modelos de negocio. No somos una consultora, nos diferencia nuestro propósito y obsesión de “traer soluciones a la vida” más allá del PowerPoint.

Abordamos todos nuestros proyectos con un sólido enfoque colaborativo y centrado en las personas; y una metodología ágil de prototipado y testeo rápido de soluciones que permite reducir riesgos a la vez que acelera la toma de decisiones y el tiempo necesario para que la transformación y la innovación llegue al mercado antes que los competidores.

La CSDR y los ESRS representan el inicio de un gran cambio en la forma de hacer negocios y en el tejido empresarial de la Unión Europea. Como todo gran cambio, trae consigo una gran oportunidad. Particularmente atractiva para las empresas del sector energéticas. Quedará en manos de cada una coger el tren o esperar al siguiente.

Mariano de la Canal Lead Strategy & Sustainability at propelland - www.propelland.com