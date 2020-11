Así plantan cara a la COVID las compañías farmacéuticas en España

Apenas habían transcurrido un par de meses de 2020, los ciudadanos no podíamos ni sospechar lo que nos deparaba el año, no se veían mascarillas por las calles, los muertos no se contaban por decenas de miles y la palabra ‘confinamiento’ no formaba parte de nuestro lenguaje diario. Sin embargo, el 4 de febrero, una semana antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) bautizara a un nuevo coronavirus como Covid-19, la patronal de la industria farmacéutica europea Efpia –a la que pertenece Farmaindustria– ya había movilizado a todas sus compañías asociadas para que identificaran qué tratamientos ya utilizados o en investigación podrían ser eficaces para frenar el brote de este virus y poner todos estos datos en común. Un mes después estos gigantes de la salud probaban hasta 30 antivirales y cuatro de ellos se embarcaban en una carrera investigadora nunca antes vista para dar con la vacuna capaz de frenar la hecatombe sanitaria que estaba aún por llegar. Y todo esto sin parar de trabajar en el resto de campos, y es que, aunque el coronavirus acechara, la gente seguía necesitando remedio para otras muchas enfermedades.