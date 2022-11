Aldeas Infantiles SOS presenta AcogES+, un proyecto de acogimiento familiar con dedicación exclusiva

AcogES+ Bienvenido a nuestra casa

¡Estamos muy contentos de que estés aquí! Te cuidaremos, te proporcionaremos un entorno seguro y protector, y te daremos todo nuestro cariño. Además, hay un montón de actividades en las que podrás participar con nosotros. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. ¡Gracias por elegirnos!

Este sería el mensaje que cualquier niño quisiera recibir en su hogar… Pero no siempre es así. Muchos niños y niñas no cuentan con una familia capaz de ofrecerles ese mensaje y de llevarlo a la práctica y, por eso, y con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con fondos Next Generation de la UE, Aldeas Infantiles SOS lanza AcogES+, un proyecto de acogimiento familiar especializado con dedicación exclusiva que supone una opción de convivencia familiar para niños, niñas y adolescentes tutelados con necesidades o circunstancias especiales y grupos de hermanos en los que al menos uno sea menor de seis años. El programa tendrá una duración de tres años y llegará al menos a 60 niños, niñas y adolescentes.