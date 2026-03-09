Gastos superfluos

Andrea está estudiando Económicas con el apoyo de la Fundación Universia que trabaja para conseguir sociedades más justas e inclusivas, impulsando la formación, las becas y el empleo de personas con discapacidad. Con sus conocimientos, Andrea quiere ayudar a Martín, Lola, Ernesto y Rafa para que eviten gastos superfluos.

Pero Andrea se lleva las manos a la cabeza en cuanto ve las cuentas de Martín. ¡Los gastos superan a los ingresos! ¿Cuántos cafés al día se pide? ¿Cuántos taxis coge a diario? Andrea no lo tiene fácil, pero intentará evitar por todos los medios que “el ninja de la publicidad” se arruine antes de que acabe la semana.

Café para Cinco es la serie audiovisual que se ha estrenado en las webs de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander para demostrar que aprender, conectar y evolucionar no tiene por qué ser aburrido. Con Arturo Valls como protagonista, la serie presenta en clave de humor conceptos del entorno empresarial, caminos para montar una startup, la irrupción de la IA en nuestras vidas o la importancia de seguir aprendiendo para mejorar tu empleabilidad. Entre cafés, risas, segundas oportunidades y planes de futuro, las vidas de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea y Lola se entrelazan en Work Café Santander.

El objetivo de Café para Cinco es acercar al gran público la importancia de adaptarse al cambio, de conectar con otras personas, de mantener la curiosidad y de confiar en la formación a cualquier edad como herramienta para no quedarse atrás. Todo desde una perspectiva real y situaciones del día a día que podría vivir cualquiera de nosotros.

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