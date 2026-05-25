Premios Empresa del Año Banco Sabadell: un reconocimiento a las empresas que ayudan a crecer a la Región

Texto: La Opinión de Murcia

La economía murciana volverá a vestirse de gala para celebrar una de las grandes citas anuales del calendario empresarial regional. La Opinión de Murcia, Prensa Ibérica y Banco Sabadell reunirán el próximo jueves 11 de junio a partir de las 19.30 horas al tejido económico, institucional y social de la Comunidad en la gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell que se celebrará en el salón de celebraciones Promenade de Murcia.

Más allá del carácter simbólico de los galardones, la convocatoria se ha consolidado como un termómetro del momento que atraviesa el ecosistema empresarial de la Región: una estructura económica que continúa creciendo apoyada en la internacionalización, la innovación tecnológica, el arraigo familiar de muchas compañías y una creciente sensibilidad social y medioambiental. En un escenario económico cada vez más competitivo, los premios pretenden reconocer precisamente esa capacidad de adaptación y liderazgo que define a numerosas firmas de la Región.

La ceremonia volverá a convertirse en un punto de encuentro para empresarios, directivos, representantes institucionales y agentes sociales, en una edición que pondrá el foco en aquellas compañías capaces de generar riqueza y empleo sin perder la conexión con su entorno.

El proceso de deliberación tuvo lugar el pasado jueves 30 de abril, cuando el jurado se reunió en las instalaciones de La Opinión de Murcia para analizar las distintas candidaturas propuestas para esta edición.

El jurado

La composición del jurado refleja el carácter transversal de estos premios, que buscan incorporar la mirada de los principales actores económicos e institucionales de la Comunidad. En la deliberación participaron Fernando Canós, director territorial de Banco Sabadell; José Alberto Pardo, director de La Opinión; Ana Enriqueta Losantos, secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social; José Guillén, teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia (vía telemática); José María Tortosa, presidente de Amefmur; José Daniel Martín, secretario general de la Cámara de Comercio de Murcia; Ramón Madrid, decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia; Juan Cabezas, director de clientes y comunicación de Aguas de Murcia; David Conesa, director de Comunicación del Grupo Orenes; y Beatriz Urgel, Sales Director de Úbico (vía telemática).

Los Premios Empresa del Año mantienen en 2026 una estructura de categorías que busca reflejar las distintas formas de contribuir al desarrollo económico y social de la Región. El galardón principal, Empresa del Año, distinguirá a compañías consolidadas que destaquen por su crecimiento sostenido, su competitividad y su capacidad para generar progreso y empleo. Junto a él, el premio Empresario/a del Año pondrá el acento en perfiles directivos capaces de inspirar nuevas formas de liderazgo empresarial, valorando tanto la trayectoria como la visión de futuro y la capacidad emprendedora.