88 atletas, 88 ilusiones, 88 oportunidades para representar a España en los JJOO

¿Qué es Podium?

Hace más de siglo y medio, el Barón Pierre de Coubertin, fundador de nuestros modernos Juegos Olímpicos, decía que “lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo.”

Bajo esta perspectiva, nacen las becas Podium de Telefónica, con la ilusión de formar a jóvenes para participar en el evento deportivo más importante que se celebra a nivel mundial. Las Becas Podium son un programa de apoyo a estas promesas del deporte olímpico español, desarrollado por Telefónica en colaboración con el COE.

De este programa van a salir deportistas de élite mundial, que lo ves cada día y eso te enseña mucho.

José María Álvarez-Pallete

Desde 2014 el programa trabaja para dar visibilidad y apoyo a 88 deportistas de 31 disciplinas distintas, incluyendo deportes de invierno y de verano.

José María Álvarez-Pallete, el impulsor de la nueva era digital de Telefónica tiene claro que “de este programa van a salir deportistas de élite mundial, que lo ves cada día y eso te enseña mucho”.

¿Quién se beneficia?

Para entender lo que son las becas Podium hemos hablado con Marcus Cooper, que empezó siendo becado de Podium y ahora es campeón olímpico. Pero no solo eso, es embajador del programa. En este tiempo, se ha convertido en un referente para los becados haciendo que el programa brille con luz propia. Marcus participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, obteniendo una medalla de oro en la prueba de K1 de los 1000 m.

Integrantes del equipo Olímpico de piragüismo, a la derecha Marcus Cooper.

Como deportista de élite, ¿cuáles son los valores que han sido constantes en tu vida?

Soy conocedor de que el esfuerzo merece la pena. Soy capaz de sacrificarme intensamente y de ser perfecto en todo lo que rodea a la competición, de exprimirme al máximo y de hacerlo con pasión. Sacarle la pasión a lo que hago es mi valor. Y soy consciente de que tengo aprender de las derrotas y de las victorias.

Y ¿Se aprende más de las unas o de las otras?

Se aprende de las derrotas y de los triunfos por igual. Se suele decir que más de los errores… pero es un error pensar eso. Hay que aprender lo máximo de las victorias porque puede haber deficiencias en la competición. En la victoria no dejas de intentar aprender.

Eres medallista olímpico y ahora vas a Tokio, la ilusión con la que un deportista vive este evento es máxima ¿verdad?

Sin duda. La ambición es máxima y voy a dar lo mejor de mí, de nosotros, que somos un k4. Y sabemos que lo que somos capaces dentro de la humildad de saber que existen las derrotas.

¿Qué aconsejarías a los jóvenes que quieren dedicarse al deporte de manera profesional? ¿Merece la pena?

Cuando estás en un equipo autonómico o nacional te puedes considerar profesional y lo primero es tener claros los objetivos y que sean más ambiciosos de lo que crean que es posible. Objetivos cerca de imposible. Y tras estos objetivos, que hagan todo el esfuerzo posible, las 24 horas del día, en todo lo que les rodea.

¿Cómo ha sido tu experiencia como becado del proyecto Podium de Telefónica?

Me siento honrado de ser embajador. Y me sentiré siempre unido a este programa porque es una pasada. Surgió entre Telefónica y el COE y creo que es un ejemplo a nivel nacional e internacional. Conozco otros países y no he visto un programa similar. Ayuda mucho al deporte español porque cuando eres alguien muy grande puedes acceder a ayudas. Antes había un grupo de deportistas que tenían ambiciones y nivel alto pero que estaban justos de ayudas económicas y morales. Podium no es sólo ayuda económica, es una ayuda mental. Al final somos una familia que nos apoyamos los unos a los otros y nos sentimos muy respaldados. Telefónica es muy cercana y el COE también y eso nos permite mejorar de forma más rápida. Mi medalla es gracias a este acuerdo.

¿Te ves preparando ya las siguientes Olimpiadas?

Si, me veo preparando las siguientes. Me veo entrenando y luchando.

Marcus Cooper campeón en modalidad Piragüismo en aguas tranquilas.

Para Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, este programa ha superado las expectativas y “no es que estemos contentos, es que no hay palabras para definir lo que ha hecho este programa por el deporte del presente y del futuro de España, nunca había existido un programa así”.

¿Cómo acceder a una beca Podium?

Para ser deportista Podium son necesarias tres condiciones. Primero ser menor de 23 años, después estar fuera del programa ADO y, por último, competir en una de las disciplinas olímpicas elegidas en las becas, que son fundamentalmente individuales. Las Federaciones junto con el Comité Olímpico Español son quienes deciden los becados del programa.

Lo explica el propio Marcus Cooper: