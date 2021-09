Algo pasa con los carteros rurales

Contenido ofrecido por:





Si Darwin decía que “las especies que sobreviven son las que se adaptan mejor al cambio”, Correos ha sabido modernizar y “adaptar” la figura del cartero “de pueblo” a las nuevas necesidades del siglo XXI. Sí, el cartero sigue siendo esa figura familiar que desde mediados del siglo XVIII entrega a domicilio tu correspondencia, pero hoy en día es mucho más.

¡Ding, dong!. Llaman a la puerta. Es el cartero. Trae un par de cartas, una de ellas certificada y un paquete. Firmo. Muchas gracias. ¿Podría aprovechar para pagar un el último recibo de la luz e ingresar 300 euros en la cuenta bancaria? Por supuesto, PDA lista, serán solo unos minutos. Esta escena que pudiera parecer futurista sucede ya a la puerta de muchas casas en España, elevando al cartero a una nueva dimensión.

En febrero, Correos lanzó un proyecto piloto en las provincias de Jaén y Lugo que consistía en dotar al personal de reparto de dispositivos electrónicos portátiles (PDA) para que estos pudieran ofrecer en el mismo domicilio muchos de los servicios que hasta el momento solo se prestaban en las oficinas o en la tienda online de la compañía logística. La acogida de la iniciativa fue tan buena que la previsión es que antes de finalizar el año se extienda a las 6.400 personas que trabajan en el reparto rural.

En un entorno en el que, a veces, las cosas más sencillas se vuelven complejas, por la falta de servicios e infraestructuras, la mala conexión a Internet, la pérdida de población y el envejecimiento de los que se quedan, el trabajo de Correos para diversificar su actividad y ofrecer servicios de proximidad a los ciudadanos es vital. Aprovechando la visita diaria del cartero, estos vecinos ya pueden comprar sin salir de casa productos postales como sobres refranqueados y acolchados así como embalajes de diferentes tamaños para preparar y enviar paquetes. También podrán pagar los recibos de luz, el gas o el teléfono, con tarjeta bancaria a través de la PDA de los carteros, adquirir los distintivos medioambientales de la DGT para sus vehículos, ingresar o recibir dinero.

Nuevos tiempos, nuevos servicios

Pero los carteros rurales son solo un vértice de la transformación global de Correos y sus oficinas actuales también distan mucho de la imagen que nos hemos creado a lo largo de los años. La compañía logística, focalizada desde hace tiempo en unir el mundo rural con el urbano y contribuir al desarrollo económico y la cohesión territorial, ha diseñado una estrategia específica para acercar servicios básicos, como los postales, los financieros o los administrativos a estas zonas despobladas mediante la digitalización de sus oficinas.

Correos tiene la mayor capilaridad y capacidad logística con 54 centros repartidos por todo el territorio capaces de gestionar 12.000 paquetes a la hora. Pero además, en todo el territorio, cuenta con una red de 2.370 oficinas, de las cuales aproximadamente la mitad se encuentran en zonas rurales o de baja densidad de población. De esta manera, se convierte en un instrumento esencial de comunicación y servicios para más de 15 millones de personas que pueden ya, por ejemplo, acudir a una de estas oficinas para enviar un burofax o telegrama, trasladar documentación digitalizada a los registros de las administraciones públicas, contratar los servicios de telecomunicaciones (línea móvil o fibra más móvil) de O2, la marca de Telefónica, o Pepephone; también gestionar con Endesa y Naturgy altas en servicios de luz y gas.

En el apartado financiero, gracias al nuevo acuerdo de la compañía logística con el banco Santander, los clientes de esta entidad pueden utilizar las oficinas de Correos para realizar ingresos o retiradas de efectivo, y los carteros podrán entregar dinero en cualquier domicilio del país. La operación no tiene coste si se realiza en oficinas de Correos que se encuentran en municipios donde no hay ninguna sucursal del banco Santander, ya que la idea busca ayudar a la inclusión financiera de las miles de personas que viven en municipios donde el banco no tiene presencia física.

Alianzas similares existen con otras entidades bancarias, como Evo, Bancofar. Mediolanum y Triodos Bank para poder ingresar y sacar dinero. Además, desde las oficinas también se pueden hacer envíos inmediatos de dinero con Western Union, cambiar divisas con Ria, acceder a los productos de aseguradoras como Mapfre, adquirir billetes de AVE, recargar móviles o tramitar duplicados del permiso de circulación de la DGT. Todos ellos, conforman una oferta de servicios que aprovecha la capilaridad y cobertura territorial de Correos para facilitar las gestiones diarias de los ciudadanos en un único punto… Pero, ¿si este punto, la oficina, lo pudiéramos llevar en nuestro bolsillo?

La oficina de Correos en el bolsillo

La capacidad de usar la tecnología más avanzada en cada época ha sido una seña de identidad de esta empresa pública y, como no podía ser de otra forma, en una época marcada por el trabajo y las operaciones a distancia, Correos ha desarrollado también una app para hacer más fáciles, eficientes y accesibles muchas de las gestiones que, hasta ahora solo se podían hacer de manera presencial.

Desde la app de Correos el usuario puede por ejemplo crear y enviar un burofax, tramitar envíos, hacer seguimiento de los mismos o cambiar la dirección, para maximizar las entregas. En la aplicación se integra, además, la tarjeta de pago y fidelización “Más Cerca”.

Promover la venta de productos locales

En esta línea de unir tecnología y capacidad logística en beneficio de los ciudadanos sobre todo aquellos que habitan el medio rural, Correos lanzó en mayo de 2019 Correos Market, una plataforma de comercio online abierta a todas las empresas españolas, y una ventana a través de la cual los consumidores pueden descubrir y comprar miles de productos sin abonar gastos de envío. Dos años después ha conseguido aglutinar a más de un millar de empresarios de toda España y más de 16.000 referencias de productos de calidad, según lo certifica el sello de calidad Correos Market.

Además de esta plataforma, Correos está llevando a cabo más iniciativas para apoyar a los negocios de autónomos y pequeñas y medianas empresas, y contribuir al desarrollo del tejido productivo y la economía local. Así, ha firmado convenios con diferentes asociaciones de Desarrollo Rural para impulsar la transformación digital del ecosistema comercial, empresarial y emprendedor de comarcas rurales con la puesta en marcha de soluciones digitales para los envíos, soluciones e-commerce y soluciones de marketing.