El colesterol alto, no espera

Esto se debe a que el colesterol alto no presenta síntomas y, por lo tanto, no se toman medidas para frenarlo, lo que provoca que se pueda acumular en las arterias y se convierta en un importante factor de riesgo para la salud de nuestro corazón.

Y es que, el colesterol alto es una de las principales causas de las enfermedades cardiovasculares y, según el estudio ENRICA2, se calcula que más de 8 millones de españoles podrían padecerlo. Por eso, los expertos recomiendan hacerse análisis periódicos para cuidarlo con un estilo de vida cardiosaludable.

¿Por qué es importante empezar a cuidarlo desde el primer diagnóstico?

Cuando el colesterol malo (LDL) se acumula en las arterias, los glóbulos blancos, se encargan de eliminarlo para que la sangre siga circulando con normalidad.

Pero cuando ya hay demasiado colesterol se acumulan junto a este. Esto es lo que se conoce como placas de ateromas y es la causa de que las arterias que riegan al corazón se estrechen haciendo que el flujo sanguíneo pueda disminuir, e incluso, detenerse. Haciendo así que podamos sufrir una enfermedad cardiovascular, suponiendo un riesgo.

Por eso, es importante que no pasemos por alto cuando nos avisan de que tenemos el colesterol alto. Ya que este no presenta síntomas hasta que se detecta una enfermedad cardiovascular más grave. Ahora cobra todo el sentido del mundo esa frase tan conocida que dice “el colesterol no espera, ¿verdad?

¿Cuál es la causa del colesterol alto?

Son varios los factores que pueden aumentar el riesgo de tener el colesterol alto. Unos dependen más de nuestro estilo de vida como, por ejemplo:

Consumir alimentos con alto contenido en grasas saturadas.

Realizar poca actividad física.

Fumar.

O no tomar bebidas alcohólicas con moderación.

Existen otros factores externos como:

La edad: los niveles de colesterol tienden a aumentar a medida que se envejece, sobre todo, a partir de los 40. Aunque niños y gente más joven, también pueden padecerlo.

Antecedentes familiares con enfermedades relacionadas con el colesterol y la salud cardiovascular.

con enfermedades relacionadas con el colesterol y la salud cardiovascular. Sobrepeso u obesidad: Tener un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más también aumenta el riesgo de padecerlo.

Si tienes el colesterol alto, ¿qué otros factores pueden aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón?

El colesterol alto es el responsable del 60% de las enfermedades cardiovasculares. Pero, además, el riesgo aumenta si también sufres de hipertensión, fumas, consumes bebidas alcohólicas o no realizas ninguna actividad física.

¿La buena noticia? Que tal y como afirma la OMS, el 80% de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir si se toman las medidas adecuadas3.

¿Cómo puedo mantener el colesterol controlado?

Para tener unos buenos niveles de colesterol lo más recomendable es seguir un estilo de vida cardiosaludable a través de una alimentación y hábitos adecuados. Por eso, aparte de hacerse analíticas de forma regular, los expertos recomiendan:

Incluir al menos cinco raciones diarias de verduras, hortalizas y frutas.

Tres raciones semanales de legumbres.

Elegir cereales integrales y granos enteros.

Apostar por el aceite de oliva virgen extra y los frutos secos, ricos en grasas saludables.

Incrementar el consumo de pescado, especialmente el azul (atún, bonito, boquerón, caballa, jurel, sardina, etc.) por sus ácidos grasos omega 3.

Priorizar las carnes magras y las aves de corral, frente a las rojas.

Así como practicar actividad física de forma regular y moderada: caminar entre 45 a 60 minutos al día de tres a cinco días por semana.

Además de seguir estas indicaciones, se recomienda incorporar leches fermentadas con esteroles vegetales como Danacol, ya que ayudan a reducir los niveles de colesterol alto de forma rápida, eficaz y 100% natural.

¿Cómo las leches fermentadas con esteroles vegetales ayudan a regular el colesterol alto?

Los esteroles vegetales son extractos naturales que se encuentran en frutos secos, verduras, hortalizas... y que ayudan a reducir la absorción de colesterol en el intestino. Sin embargo,las cantidades que encontramos en estos alimentos son muy bajas.

Por eso, es buena idea complementar una dieta cardiosaludable con una leche fermentada con esteroles vegetales como Danacol ya que contiene la cantidad indicada para reducir tu colesterol en tan solo 3 semanas con eficacia comprobada4.

