Nuevo CUPRA Formentor Híbrido: Hay un hilo rojo que nos conecta

Dicen que existe una leyenda capaz de cruzar fronteras, generaciones y culturas: la del hilo rojo, ese vínculo invisible que une a quienes están destinados a encontrarse, sin importar el espacio ni el tiempo. En CUPRA han reinterpretado esa historia para darle un nuevo sentido, uniendo emociones, innovación y diseño en un SUV que se convierte en mucho más que un coche.

“Hay un hilo rojo que nos conecta” ensalza esa unión entre quienes buscan diferenciarse y un vehículo creado para trascender los límites. Aquí no se trata solo de conducir, sino de sentir que cada curva y cada silencio eléctrico hablan el mismo idioma que tú. CUPRA fabrica coches que estimulan los sentidos y evocan emociones mediante una ingeniería innovadora y un diseño de vanguardia.

Nuevo CUPRA Formentor Híbrido: autonomía y rendimiento

Una de las características que distinguen al Nuevo CUPRA Formentor Híbrido es la incorporación del motor e-HYBRID, una motorización que combina lo mejor de la electricidad y la gasolina para ofrecer un SUV deportivo con cifras difíciles de igualar en su segmento. Con 125 km de autonomía eléctrica y 860 km de autonomía combinada, este modelo permite moverse con libertad tanto en la ciudad como en trayectos largos, reduciendo emisiones sin renunciar al carácter deportivo de la marca.

La experiencia de conducción se mantiene fiel al ADN de CUPRA: un vehículo que responde con potencia y precisión, con el mismo nivel de rendimiento que las versiones de motor de combustión. De ahí que se sitúe como uno de los SUV híbridos deportivos de alto rendimiento más atractivos del mercado.

Diseño exterior exclusivo y deportivo

Otra de las señas de identidad más reconocibles del Nuevo CUPRA Formentor Híbrido es su diseño exterior, pensado para destacar a primera vista. Líneas marcadas, proporciones equilibradas y detalles que transmiten fuerza y dinamismo convierten al Formentor en un SUV deportivo con identidad propia. Su parrilla delantera, las entradas de aire de grandes dimensiones y los Faros LED ADN CUPRA subrayan su carácter sofisticado y tecnológico.

La gama ofrece múltiples posibilidades de personalización, desde colores exclusivos a llantas de hasta 48 cm (19”) que refuerzan su estética deportiva. El resultado es un coche que no pasa desapercibido, pensado para quienes buscan diferenciarse en la carretera y transmitir estilo a través de cada detalle.

Interior conectado con tus emociones

Al abrir la puerta, el Nuevo CUPRA Formentor Híbrido muestra otro de sus puntos fuertes: un interior que combina confort, tecnología y materiales de alta calidad. El puesto de conducción está diseñado para envolver al conductor, con una consola central dinámica, un volante con satélite y levas y una instrumentación digital que pone toda la información al alcance de la vista.

La conectividad también es protagonista: desde la pantalla táctil de 32,7 cm (12,9”) se puede acceder al sistema de navegación, al control del modo de conducción y a todas las funciones de infotainment. Además, CUPRA Connect permite estar siempre conectado con el vehículo desde cualquier dispositivo móvil, garantizando una experiencia digital sin interrupciones.

El Nuevo CUPRA Formentor Híbrido no es un coche más dentro del mercado de los vehículos híbridos de alto rendimiento, sino una declaración de intenciones para aquellos que desean ir más allá de lo convencional. Son ellos quienes sienten esa conexión, los que notan cómo el hilo rojo los une a este CUPRA.

Los valores que emana el Nuevo CUPRA Formentor Híbrido son los de una marca que va más allá de fabricar vehículos, creando en poco tiempo una comunidad -la Tribu CUPRA-, formada por quienes comparten una manera diferente de entender la vida. No es casualidad que la firma esté vinculada al FC Barcelona, al festival Primavera Sound o a referentes como Alexia Putellas, Saúl Craviotto o el cineasta J.A. Bayona. Todos ellos representan ese espíritu de autenticidad, innovación y rendimiento que la marca representa.

Este enfoque ha permitido que CUPRA no solo se posicione en el mundo de la automoción, sino también en el ámbito cultural y deportivo, conectando con un público que busca experiencias únicas y vehículos capaces de emocionar.