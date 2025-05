Una nueva razón para salir a celebrar con nuestros amigos de siempre por Vigo

Contenido ofrecido por:





El refranero español recoge mucha sabiduría, como que las “prisas no son buenas consejeras”, lo que nos viene a decir que es mejor tomarse las cosas con calma. Pero vivimos en un mundo donde “la prisa” se ha instaurado en todos los hogares y no nos deja dedicar tiempo de calidad a nuestros amigos. No se disfruta el presente porque se vive pensando en lo siguiente que tenemos que hacer.

En esas ocasiones en las que la vorágine en la que se ha convertido la rutina nos atrapa, es inevitable visualizarse en la República Dominicana con el clima tropical de fondo y disfrutando de cada segundo. No es casualidad que un informe publicado por Sapien Labs lo colocase a como el país con mayor bienestar mental, basado en el ánimo, la perspectiva de vida y la autoestima. Esas playas paradisíacas tienen que influir en algo. ¿A quién no le gustaría disfrutar de un atardecer con amigos en un entorno así?

Pero por mucho que nos gustase, a veces no es posible y no está en nuestras manos. Lo que sí podemos hacer es que el tiempo en el que les veamos, sea tiempo de calidad, disfrutemos el presente, escuchamos y compartamos sin distracciones.

Y para que podamos reconectar con ese sabor tan nuestro, tan auténtico, ha llegado a Galicia lo mejor de República Dominicana: Brugal Doble Reserva. Un ron premium suave y equilibrado, fruto de la mezcla de rones envejecidos doblemente en barricas de vino de Jerez y de whiskey, ideal para disfrutar el doble esos momentos que nos unen con quienes siempre han estado ahí.

Momentos entre amigos

Brugal, la icónica casa de ron dominicano, ha creado un ron premium que refleja la perfecta armonía entre tradición e innovación. Su sabor suave y equilibrado es el resultado de una cuidada mezcla de rones envejecidos, logrando un balance excepcional entre notas amaderadas y dulces.

Pensado para quienes buscan experiencias que van más allá del sabor, Brugal Doble Reserva conecta con la ‘Amistad Verdadera’. Porque hay sabores que solo se entienden cuando se comparten con los amigos de siempre. Con los que brindan por lo nuevo, pero también celebran lo que siempre ha sido. El sabor de los amigos de siempre está presente en cada sorbo.

Y qué mejor escenario para ese reencuentro auténtico que el tardeo en Galicia. Esas horas doradas, entre la tarde y la noche, donde el ritmo se relaja y la ciudad se llena de vida. Una mesa compartida, el sol bajando y una copa de Brugal Doble Reserva entre manos, es la excusa perfecta para reír, recordar y crear nuevos momentos con los de siempre.

Tras su éxito en República Dominicana, Brugal Doble Reserva ha llegado a España, siendo el segundo país donde se presenta este nuevo lanzamiento de forma exclusiva en hostelería del norte y sur del país. Así, este ron premium irrumpe como una referencia revolucionaria que no solo destaca por su extraordinario sabor, sino también por su diseño elegante y moderno. Una botella que representa el compromiso con la excelencia y que está pensada para compartir en los momentos que realmente importan.

El arte del doble envejecimiento

Cada sorbo de Brugal Doble Reserva invita a descubrir la auténtica esencia del ron dominicano. Su proceso de doble envejecimiento —en barricas de vino de Jerez y de whiskey— aporta una complejidad aromática y un equilibrio que conquista. A la vista, su color ámbar dorado con destellos brillantes ya anticipa la calidad de lo que está por venir. En nariz, los aromas ligeramente amaderados y dulces se mezclan con notas especiadas, cítricas y matices de frutas tropicales. En boca, ofrece un viaje sensorial desde lo afrutado y suave del Jerez hasta la profundidad especiada del whiskey americano, dejando un final seco, dulce y envolvente. Perfecto para tomarlo solo con hielo o en trago largo.

Cada uno tiene sus gustos, y, por consiguiente, puede elegir cómo combinar Brugal Doble Reserva, aunque hay dos “perfect serve” para poder exprimir todo su sabor: Double fashioned o Nearly neat.

Pero al final, no podemos olvidar que lo que de verdad importa no es el lugar, sino con quién compartimos el momento. Brugal Doble Reserva no es solo un ron, es una invitación a detener el tiempo y brindar por lo que realmente vale la pena: los amigos de siempre, las risas que se quedan grabadas y los recuerdos que siguen creciendo con cada encuentro.

Porque hay sabores que no cambian, y son los que nos hacen sentir en casa. Y en Galicia, ese sabor se disfruta mejor durante un tardeo con quienes de verdad importan.