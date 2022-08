Bitácora Women Surf Retreat. Un surf camp para chicas junto a Lucía Martiño

Patrocinado por:





La surfista de fama internacional, 2 veces campeona de España en categoría absoluta y todo un fenómeno en las redes sociales, donde suma más de 100.000 seguidores, es una gran amante de las olas de Canarias, a las que recurre especialmente en la temporada de invierno por su calidad, temperatura del agua y buen ambiente.

El Bitácora Women Surf Retreat es el primer surf camp para chicas que se organiza en el Hotel Bitácora, un programa exclusivo al que sólo podrán acceder 16 surfistas a las que se pide tener una base de surfing, y tendrá lugar entre el 5 y el 9 de octubre en la costa de Playa de Las Américas, aunque habrá una sesión de entrenamiento en un spot secreto que no se revelará hasta el mismo día.

La experiencia incluye sesiones diarias de surf con la propia Lucía Martiño, con videoanálisis de los entrenamientos, yoga cada mañana de la mano de Gellytza y momentos de desconexión por las tardes en la azotea Up! del Bitácora, con coctelería y la música de Dj Qela. Este surf camp sólo puede contratarse con estancia en régimen de todo incluido, con acceso al spa y precios especiales para reservas anticipadas.

“Realizar mi propio surfcamp es una idea que ronda desde hace tiempo por mi cabeza, así que cuando conocí el Bitácora el año pasado, con todos los servicios que ofrece para surfistas y su cercanía a la playa, vi que era una posibilidad real y me lancé con la propuesta”, afirma Martiño. “Además creo que la fecha no puede ser más acertada, justo cuando comienza el frío en toda Europa y en Tenerife la temperatura del agua sigue siendo perfecta para entrenar.” Para Lucía, el objetivo de este camp no es un intensivo de sólo surf, aunque como experta compartirá algunos de sus secretos. “Hemos diseñado un programa pensado en disfrutar del surf pero también del entorno y actividades paralelas, unos días para crear familia y pasarlo bien.”

Nacida en Gijón en 1994, Martiño lleva vinculada al surf desde los 11 años y desde entonces ha logrado el título de Campeona de España Junior y ha sido 2 veces campeona de España Absoluta. Gran amante de los viajes por el mundo, Tenerife es uno de sus destinos para practicar su deporte favorito, que ha logrado convertir en su forma de vida, y el Hotel Bitácora su establecimiento de referencia cuando acude a entrenar al sur de la isla, por su cercanía a la playa de Las Américas (le permite ir caminando en 2 minutos) y su relación con el surf, donde destaca el vestuario con taquillas para lavar y guardar tablas y material con acceso directo desde la calle y todas las comodidades necesarias.

Diseñado por el director de arte Lauro Samblás, cuyo trabajo destaca por el color y la geometría, se ha construido con la diversión como leit motiv y el surf como referente. Su directora, Nuria del Amo, es también una aficionada al surf y para ella “es un sueño hecho realidad poder traer a Lucía a nuestro hotel, soy seguidora de su trayectoria desde hace años y su estilo de vida encaja a la perfección con nuestra filosofía.”

Puede consultarse el programa, tarifas y otros detalles aquí.