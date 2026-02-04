Proyecto cAncer Zero: claves para un futuro sin muertes por cáncer

Contenido ofrecido por:



Avanzar hacia un futuro en el que el cáncer deje de ser una causa de muerte es uno de los grandes retos compartidos por toda la comunidad científica y sanitaria. En España, esta enfermedad —que en verdad no es una sola, sino un conjunto heterogéneo de patologías que requieren abordajes diferenciados— sigue teniendo un impacto creciente: en 2026 se diagnosticarán más de 300.000 nuevos casos, y las previsiones apuntan a que esta cifra podría superar los 350.000 en 20501, según publica la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

En este contexto, y con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, AstraZeneca refuerza este compromiso con Proyecto cAncer Zero, una iniciativa que reúne a profesionales sanitarios, sociedades científicas y representantes de pacientes para evaluar a través de diferentes ensayos los avances logrados en la lucha contra el cáncer y reflexionar sobre los principales desafíos pendientes en España.

Prevención y detección precoz

Para el Dr. Javier de Castro, presidente de la SEOM y colaborador de Proyecto cAncer Zero en la edición de este año, “el verdadero avance no consiste únicamente en desarrollar nuevos tratamientos, sino en conseguir que cada vez más personas puedan curarse o convivir con el cáncer sin que sea la causa final de su fallecimiento”. Para ello, subraya, es imprescindible asumir que hablamos de enfermedades muy distintas, que requieren estrategias personalizadas a lo largo de todo el proceso asistencial.

En el camino para alcanzar la cronificación del cáncer, la prevención y el diagnóstico precoz siguen siendo pilares esenciales. La evidencia científica indica que entre un 30 % y un 50 % de los casos podrían prevenirse actuando sobre factores de riesgo modificables como el consumo de tabaco y alcohol, la obesidad, el sedentarismo o determinadas exposiciones ambientales, entre otras2.

Además, detectar la enfermedad en fases iniciales mejora de forma decisiva el pronóstico y la supervivencia. Se estima que la investigación, junto con las estrategias de prevención y los programas de cribado, han evitado ocho de cada diez muertes por cáncer entre 1975 y 20203. En concreto, los programas de screening poblacional han demostrado su eficacia en tumores como el de mama, colorrectal o cérvix4 y “el reto ahora es optimizar estas pruebas, ampliarlas cuando exista evidencia suficiente y garantizar un acceso equitativo en todo el territorio”, señala De Castro.

Diagnóstico de precisión

El diagnóstico de precisión es otro de los ejes estratégicos para avanzar hacia la aspiración de eliminar las muertes por cáncer. El desarrollo de nuevas tecnologías diagnósticas, como la biopsia líquida, junto con la identificación de biomarcadores cada vez más específicos, está permitiendo detectar la enfermedad en fases más tempranas y seleccionar los tratamientos más adecuados para cada paciente2.

En este ámbito, la patología digital y computacional está protagonizando una transformación profunda. La Dra. Dolores Lozano, presidenta de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP), destaca que la digitalización de las muestras y el uso de herramientas de inteligencia artificial no solo permiten extraer información más detallada y agilizan los tiempos diagnósticos, sino que mejoran la reproducibilidad de los resultados y facilitan el acceso a la segunda opinión experta, reduciendo desigualdades entre territorios6.

“La transición desde el analógico cristal del portaobjetos al píxel de la imagen digital supone un cambio no solo tecnológico, sino de paradigma”, explica Lozano, quien subraya además que “la patología computacional, sobre todo en su vertiente de descubrimiento de biomarcadores tumorales basados en IA, es una oportunidad para la medicina de precisión, y es fundamental si aspiramos a una oncología moderna, eficiente y equitativa. Todo ello, dentro de un marco regulatorio claro, que garantice la equidad, y siempre al servicio del paciente”.

Cáncer metastásico: visibilidad, innovación y equidad

A pesar de estos avances, que han mejorado la supervivencia en algunos tumores avanzados7, las personas con cáncer metastásico siguen enfrentándose a importantes desafíos. Así lo señala Pilar Fernández Pascual, presidenta de la Alianza frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo (ALMIA), quien denuncia la falta de visibilidad y las dificultades de acceso de estos pacientes a la innovación y a una atención integral que contemple la complejidad de su situación clínica y emocional. “Durante años, las personas con cáncer metastásico nos hemos sentido invisibles, tanto en el sistema sanitario como en la sociedad”, afirma.

Uno de los principales retos es reducir el tiempo de espera para acceder a medicamentos innovadores. En España, los pacientes oncológicos esperan una media de 613 días desde la aprobación europea de un fármaco hasta su disponibilidad, frente a los 110 días en Alemania, una diferencia que puede resultar crítica en enfermedades avanzadas8. “Para nosotros, el tiempo es un factor crítico y una cuestión de justicia y de humanidad”, subraya Fernández Pascual.

Visión integral y compartida

Este reclamo, que se recoge en el marco del Proyecto cAncer Zero, conecta con la necesidad de abordar el cáncer desde una visión integral, que contemple tanto la investigación y la innovación como su aplicación real y equitativa en la práctica clínica.

En palabras de Laura Colón, presidenta de la compañía farmacéutica en España, “a pesar de esta época dorada y de la gran esperanza que ofrece el futuro de la ciencia, en estos momentos hay personas que viven con cáncer y que sólo pueden ver su vida incrementada en apenas unos meses. Con los avances científicos que abren el camino a una nueva esperanza, tenemos que garantizar que la innovación se integre en todas las fases: desde el desarrollo temprano de una molécula en investigación básica hasta el tratamiento que recibe un paciente”.

Solo así será posible superar los retos clínicos, organizativos, legislativos y sociales actuales y transformar los avances científicos en beneficios reales para las personas y “desde AstraZeneca tendemos la mano para colaborar con los pacientes y sus familias, los profesionales y la Administración hasta conseguirlo”, concluye Colón.