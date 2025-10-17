El tráfico en la Avenida de Madrid de Vigo, en directo: ¿fluye o se atasca en la «turboglorieta»?
Consulta en tiempo real el estado de la circulación: las obras y la nueva «turborrotonda», en fase de prueba, la complican en hora punta
¿Habrá atasco de tráfico en la Avenida de Madrid de Vigo? Esta pregunta se la están realizando en la última semana los miles de conductores que entran y salen cada día de la ciudad. La nueva «turboglorieta», que está en fase de prueba, está causando importantes retenciones de tráfico y circular por esta arteria principal está siendo complicado en determinados momentos del día, sobre todo en hora punta. Las obras tampoco ayudan.
Las alternativas para saber en tiempo real si la Avenida de Madrid de Vigo está congestionada son muchas. El Concello de Vigo ofrece varios recursos en su página web que permiten ver no solo el estado del tráfico en multitud de calles de la ciudad dando información de tiempos de recorrido, intensidad media y hasta estados de fluidez con códigos de color.
Pero además, la Concejalía de Tráfico tiene en torno a un centenar de cámaras cuyas imágenes son públicas y que permiten ver el estado de la circulación. Entre ellas, una apunta directamente al tramo más conflictivo actualmente de la Avenida de Madrid. Si necesitas saber en tiempo real si la «turboglorieta» está causando problemas de tráfico, puedes verlo en las imágenes oficiales en el vídeo en directo que encabeza esta información o bajo estas líneas.
