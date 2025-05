Nace en Vigo un nuevo local para amantes de las plantas, el café y... los bagels

Parece que la oferta comercial de la calle Ecuador, en el centro de Vigo, está en proceso de renovación. En las últimas semanas abría a lo largo de la calle un buffet de sushi, una escuela de barré (una disciplina que combina pilates y ballet) y hasta un spa capilar japonés.

A esta carta de negocios se ha unido también recientemente un comercio con una propuesta muy original: una floristería con barra de café y bagels. Su lema es «plantas, flores, café y bagels» y su nombre, Damajuana Greens and Beans.

El local está en el número 82 de la calle Ecuador y además de ser un punto en el que comprar todo tipo de plantas y flores, quiere ser un lugar donde aprender sobre la flora.

Mucho más que plantas

Tal y como explica la dueña de Damajuana, la idea de crear este negocio surgió a partir de sus frecuentes visitas a los viveros, donde echaba de menos poder tomar un café o comer algo para reponer fuerzas y continuar en la búsqueda de las plantas perfectas.

Damajuana Greens and Beans no cuenta con demasiado espacio para sentarse a tomar algo, por lo que el 'take away' es su principal servicio. La carta de bebidas abarca desde cafés de especialidad a tés y para comer, su único plato disponible son los bagels, que se pueden pedir en varias versiones de sabor salado o dulce.

Además, existen varios combos para llevarte un café y una planta por seis euros o un café y un ramo pequeño de flores por cinco euros.

El local, que destaca por su cuidada y entrañable decoración, también pretende acoger diferentes talleres relacionados con la jardinería y la botánica.

El primero será el próximo sábado 10 de mayo, a las 11:30 horas, y tratará sobre la elaboración de Kokedamas (una técnica artesanal japonesa de cultivo). La actividad incluirá degustación de bagels y café y cada asistente se llevará sus propias creaciones. Las inscripciones están abiertas a través del teléfono 643898851.