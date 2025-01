La famosa plaza de Vigo que nadie llama por su nombre real: una historia de cambios

Es un fenómeno común que los habitantes de un lugar posean su propio diccionario, un glosario de términos que van desde apelativos cariñosos, adjetivos o topónimos singulares. En Vigo, por ejemplo, hemos acuñado el topónimo de "la Farola" para denominar el punto de intersección entre la calle Urzaiz y la calle Príncipe, presidido por una señorial farola.

Lo cierto es que el lugar no se llama oficialmente así, sino que es una parte de la calle Urzaiz. Pero eso no impide que todos los vigueses la llamen de esa forma, manteniendo la tradición. Esto no solo ocurre en este caso y a lo largo y ancho del callejero de la ciudad olívica encontramos otros sitios donde el topónimo "popular" ha sustituido al oficial en el día a día.

Por ejemplo, una de las plazas más famosas de Vigo es conocida por todo el mundo con un nombre que no es realmente el correcto (en el sentido de que no es la denominación oficial). Se trata de la plaza Eugenio Fadrique, pero existe una explicación de por qué los vigueses la llamamos de otra forma.

¿Plaza Industria o Plaza Eugenio Fadrique?

Escultura del herrero en la Plaza Eugenio Fadrique. / MAGAR

La Plaza Eugenio Fadrique se encuentra en el barrio de Coia, en el medio de la calle Coruña. Este lugar, conformado por una rotonda con una icónica estatua de un hombre hecho de hierro, está bordeado en un lateral por una pequeña zona de parque infantil y varias paradas de autobús.

La mayoría de los vigueses se refieren a este lugar como "Plaza Industria" o "Plaza de la Industria" y, aunque esta denominación no aparece, por ejemplo, en la hoja de rutas de los buses urbanos, cualquier conductor de Vitrasa entenderá a dónde quieres dirigirte si les dices ese nombre.

El apodo está más que justificado: según expone el libro Odonomia de la provincia de Pontevedra:Vigo, de Daniel Antomil Pérez, la plaza se llamó de tal forma en el pasado; concretamente, entre los años 1944 y 1973. El motivo fue la cantidad de industrias que fueron surgiendo en los alrededores a partir de los años 40 y que a día de hoy se han convertido en solares abandonados de fachadas ruinosas.

De hecho, su nombre oficial desde los 70, Plaza Eugenio Fadrique, es en honor a uno de los empresarios que fundó una de las fábricas más famosas de la zona, La Artística. Esta nave se sitúa entre las calles Jacinto Benavente, Ramón Soler, Tomás A. Alonso y la calle Coruña. Además, la estatua de la rotonda es un herrero, otro símbolo a la industria viguesa.

El nombre antes de la industrialización

Pero si el nombre de la plaza está ligado a la industrialización de Vigo, ¿cómo era antes de que sucediera esa expansión?

La investigación de Antomil Pérez recoge que el lugar se llamaba antiguamente Plaza de Villa Inocenta, debido a una casa con ese nombre que existía en la zona y que era propiedad del empresario vigués Martín Echegaray.