Premian a la policía de Vigo y al profesor de A Estrada que rescataron a una joven en Samil este verano

Ambos se encontraban fuera de servicio cuando escucharon gritos de auxilio procedentes del agua y comprobaron que una joven estaba siendo arrastrada mar adentro por una fuerte corriente de resaca, a unos 150 metros de la orilla en la viguesa playa e Samil.

La situación era especialmente complicada porque a aquella hora ya no se encontraban en la playa los socorristas habituales. Ante el peligro, ambos se introdujeron inmediatamente en el mar pese al riesgo que suponían las condiciones del agua.

Gracias a su actuación coordinada y a sus conocimientos y experiencia en salvamento acuático, consiguieron alcanzarla y remolcarla hasta la orilla. Una vez en tierra, continuaron prestándole asistencia hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Yolanda García Fernández forma parte del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia de la Comisaría Local de Vigo-Redondela, integrada en la Comisaría Provincial de Pontevedra de la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Miguel Ángel Gómez Gutiérrez ejerce como profesor de Educación Física en el IES Manuel García Barros de A Estrada. Ambos estaban echando un partido de voley en la playa cuando ocurrió todo.

VIGO. POLICIA Y PROFESOR QUE RESACATON A UNA PERSONA QUE SE AHOGABA. SAMIL / Pablo Hernández Gamarra / FDV

El jurado del Premio Valores Humanos de la Fundación Policía Española, reunido el pasado 14 de septiembre en Madrid, destacó que la intervención se produjo «fuera de servicio y con riesgo para su propia integridad física» y considera que representa un ejemplo de «valor, humanidad, solidaridad, preparación técnica y vocación de servicio». Por ello, entiende que la actuación de ambos refleja especialmente los principios que pretende distinguir este galardón y subraya su determinación ante una situación en la que estaba en peligro la vida de la joven.

Entrega del premio en Valencia

El reconocimiento será entregado el próximo 1 de octubre en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, dentro de los actos institucionales con motivo de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional.

El jurado estuvo presidido por el patrono de la Fundación Policía Española Víctor García Hidalgo y contó también con Félix Simón Romero; la comisaria principal Eulalia González Peña; la subdirectora general del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía, Almudena Tudanca de Francisco; el jefe de la División de Personal, Guillermo Blázquez Blázquez; y la directora gerente de la Fundación Policía Española, María Jesús Llorente Vega, que ejerció como secretaria.

Orden al Mérito Policial

Por otra parte, desde el Sindicato de Policía Nacional han solicitado el ingreso en la Orden al Mérito Policial de la compañera Yolanda García Fernández; y el ingreso en la Orden al Mérito Civil de la agente y tambén del profesor Miguel Ángel Gómez Guitiérrez.