El Faro de las Islas Cíes renueva su luz mediante una singular operación realizada en helicóptero

Durante unos instantes, la cumbre del icónico Faro de las Islas Cíes ha echado a volar. No es común que un helicóptero se sitúe encima de esta infraestructura, pero es el resultado de una compleja operación de renovación de su linterna. Desde primera hora de la mañana de este miércoles, las piezas que permitirán alumbrar el entorno de uno de los enclaves gallegos más singulares se trasladaron por vía aérea hasta lo más alto de la emblemática torre.

La maniobra es la última fase de un trabajo de renovación de una estructura que llevaba años soportando los efectos de los temporales, el viento y el salitre. La actuación cuenta con una inversión de más de 300.000 euros por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo e incluye la instalación de una nueva planta de energía fotovoltaica con el objetivo de conseguir un sistema más autónomo y sostenible aprovechando la luz solar para mantener la luz encendida cada noche.

Mar y aire

Los dos componentes principales que componen la nueva linterna llegaron este martes por vía marítima desde Bouzas hasta el muelle de Carracido. Desde allí, han emprendido su último y más delicado viaje: el aéreo. Un helicóptero permite izar las diferentes piezas hasta su posición definitiva, en la cima del faro. Entre ellas, destacan el cuerpo acristalado, de unos mil kilos, y la gran cúpula metálica superior, que alcanza los 1.500 kilos.

Una vez situadas, los profesionales se encargan de su colocación y encaje para completar así la nueva linterna en una operación que exige una máxima precisión y coordinación y, que a su vez, está dejando unas imágenes únicas sobre la ría de Vigo.

Un momento de la operación. / FdV

El procedimiento es supervisado por el equipo del Área de Infraestructuras, el Departamento de Obras y Economía Azul y la División de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Vigo, junto con el personal de Señales Marítimas al frente.

Un futuro museo en el corazón de Cíes

La renovación de la linterna constituye el primer paso de un proyecto que aspira a recuperar y poner en valor el patrimonio vinculado al faro. La Autoridad Portuaria prevé rehabilitar el edificio anexo, actualmente en desuso, y darle una segunda vida mediante su transformación en un museo.

El futuro espacio permitiría acercar a los visitantes la historia de los fareros, los antiguos barcos hundidos que yacen en la ría y la gran riqueza natural de este rincón del Atlántico.