La Diputación de Pontevedra urge al Concello de Vigo sumarse a la alianza para reflotar Peinador tras los datos de agosto: «No admiten discusión»

Las estadísticas del mes de agosto en el aeropuerto de Peinador devuelven a la terminal de Vigo al centro del debate político, una vez que los datos de Aena han constatado que, pese a resistir por encima de los 100.000 pasajeros en el octavo mes del año, la infraestructura viguesa se dejó por el camino casi un 10% de los viajeros registrados un año antes, lo que pone muy difícil cerrar el ejercicio de nuevo por encima del millón de personas.

Por ello, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, urge al alcalde de Vigo, Abel Caballero, cambiar de postura y sentarse en una mesa junto a la institución provincial, Xunta y Aena para buscar fórmulas que permitan incrementar la oferta de Peinador en los próximos meses.

«Agosto es el mes de verano por excelencia, con el turismo a pleno actividad y en el que un aeropuerto debería aprovechar al máximo su capacidad, vemos casi un 10% de caída», indica Luisa Sánchez, que recuerda las disminuciones registradas también en enero, febrero, junio y julio y que, si no se bajó en abril y mayo, «fue porque el cierre de Lavacolla desvió temporalmente tráfico». Carga, por ello, contra Abel Caballero.

«Hace apenas un mes, nos decía que Peinador no iba tan mal. Parece que el problema es que tenemos una definición bastante distinta de lo que significa ir bien. Los datos no admiten discusión», añade la vicepresidenta de la Diputación, que entiende que «Vigo debe aspirar a bastante más», ya que es el aeropuerto de Galicia con menor tráfico de pasajeros.

Sánchez urge, por tanto, poner en marcha una estrategia conjunta entre administraciones, «para lo que hace falta sentarse, hablar y avanzar juntos, porque cuantos más seamos, mejor», invitando de nuevo al Concello a «abandonar la soledad institucional» y sumarse al Pacto por Peinador promovido por la Diputación, junto a Xunta y Aena. La vicepresidenta provincial se reunirá también con la Confederación de Empresarios de Pontevedra para escuchar sus propuestas.

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«Esto no va de protagonismos, ni de fotos, ni de tergiversar datos, va de que Peinador funcione. Si queremos conseguirlo, tendremos que trabajar todos para que a Vigo le lleguen pasajeros porque el aeropuerto ofrece más y mejores conexiones, no porque otro aeropuerto esté cerrado. Esa sí sería una buena noticia», concluye Sánchez.