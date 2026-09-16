El crucero «Disney Dream» despide su temporada europea con una escala en el puerto de Vigo

Visita con sabor a despedida la que hizo este miércoles al puerto de Vigo el crucero temático Disney Dream, que acaba de dar por concluida su temporada europea y llegó a la ciudad en viaje de regreso a los Estados Unidos.

A bordo de esta embajada flotante del universo Disney viajan 2.646 pasajeros estadounidenses con gran representación infantil, como era de esperar en un crucero de estas características.

El Disney Dream atracó bajo la consignación de Incargo Galicia procedente de Southampton, en viaje de trece noches vendido a precios a partir de 3.400 euros, con final en Miami, en el que además de Vigo también toca en Lisboa y Madeira.

El Disney Dream viaja tripulado por 1.438 personas y será reemplazado el próximo año en Europa por el Disney Wish, cuyo debut en Vigo está señalado para el venidero 21 de julio. Este jueves coincidirán Costa Diadema y SeaDrem II.