¿Cambio de tendencia en el mercado del alquiler en Vigo? Los precios se «congelan» tras tocar techo en el primer trimestre

El precio del alquiler parece dar una pequeña tregua en Vigo tras años acostumbrados a ver cómo se disparaban cada mes. Los contratos firmados en la ciudad olívica entre propietarios e inquilinos durante el último cuatrimestre registrado por el Observatorio da Vivenda de Galicia (que acaba de actualizar los datos hasta el 31 de julio), reflejan una renta media mensual de 727 euros, cifra que apenas difiere de los 725 que se registraba en los contratos formalizados ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo entre enero y marzo. En julio, últimos datos divulgados, los contratos formalizados registraron un precio medio de 716 euros, mientras que en marzo ese indicador estaba en 752 euros.

Ese ligerísimo incremento del 0,28% llama la atención si se compara con lo sucedido el año pasado en la comparativa entre los mismos períodos, cuando el precio medio se disparó prácticamente un 5% al crecer de 666 a 699 euros, lo que supone un incremento casi 18 veces superior al del presente ejercicio. En los años anteriores, también marcados por un encarecimiento progresivo de los alquileres, los crecimientos fueron del 2% en 2023 y de más del 4% en 2022 y 2021, según los datos recopilados por la Xunta, encargada de guardar a buen recaudo las fianzas depositadas por los propietarios, que sirven para evaluar el comportamiento del mercado.

Esa «congelación» del 0,27% registrada desde marzo es el segundo más dato más bajo entre las siete ciudades gallegas. Así, solo se ve superada por la anotada en Pontevedra, donde también parece haber habido un punto de inflexión al firmarse los alquileres más recientes a un precio inferior al que se registraba en el arranque del ejercicio, con una disminución del 1,13% al pasar de los 708 euros del primer trimestre a los 700 de los cuatro meses posteriores.

Evolucion del precio medio del alquiler / Hugo Barreiro

En sentido opuesto caminan los precios en las dos urbes que han optado por la declaración de zona tensionada como son Santiago y A Coruña. La capital de Galicia registró la segunda subida más elevada de los alquileres a partir de marzo, al crecer un 5,5% y rozar ya los 700 euros, mientras que la ciudad herculina ha vuelto a situarse los últimos meses como la ciudad más cara de la Comunidad para arrendar una vivienda, con las fianzas depositadas entre abril y julio estableciendo una renta media de 734 euros. En Lugo, mientras, los alquileres han crecido significativamente, por encima del 7,5% desde el primer trimestre de este año.

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Aunque los precios se moderan, lo que no cambia en Vigo (y el resto de Galicia) es la contracción del mercado del alquiler. Los contratos firmados se han desplomado más de un 17% en el período comprendido entre enero y julio, al pasar de los más de 3.100 del año pasado a apenas 2.525 en el actual. En ningún mes de 2026 se llegaron a superar las 400 fianzas depositadas ante la Xunta, mientras que en 2025 se superó el medio millar en tres.