Las academias de Vigo, al completo ante el aumento de alumnos que necesitan refuerzo para seguir el ritmo escolar

El aumento de alumnos con dificultades de aprendizaje llena las aulas de colegios e institutos... y la de las academias viguesas, que afrontan el inicio de curso con sus plazas prácticamente agotadas tras recibir peticiones ya desde agosto.

No ha transcurrido ni una semana lectiva desde el inicio del curso 2026/2027, y son decenas los estudiantes que ya preparan sus apuntes no para el cole, sino para las academias ante la imposibilidad de seguir el ritmo del centro, bien por necesidades de aprendizaje o por la dificultad con determinadas materias. «En escolares de Educación Primaria vemos unas dificultades terribles, en general, mientras que en ESO y Bachillerato, acuden por una materia en concreto que se le da mal o se le ha enquistado. Las necesidades de aprendizaje lo apreciamos en Primaria, con muchos alumnos NEAE. Sus padres no siempre pueden ponerse con ellos en casa, están desbordados, preocupados y necesitan este apoyo puntual», explica Paulina Fernández, al frente de la academia A Catro, en López Mora.

Las academias de Vigo afrontan el inicio de curso con las aulas prácticamente llenas, y este incremento se hace especialmente visible en Primaria, donde cada vez son más las familias que recurren a clases de apoyo ante las dificultades de los alumnos para seguir el ritmo escolar. Los responsables de estos centros constatan un aumento sostenido de las necesidades de refuerzo y una incorporación cada vez más temprana.«Llevan meses de inactividad y a muchos les cuesta volver. Los padres ya nos llamaron en agosto, no quieren esperar ni una semana», comenta Agustín Acuña, del centro de estudios Atenas, en Coia.

El docente señala también que tanto el alumnado de Primaria como de la primera etapa de ESO (1º y 2º curso) sí centra este apoyo en contenidos generales. «No van por una materia en concreta, se centran en el total del curso», amplía.

En el caso de la academia dirigida por Andrea Tajes en Balaídos, la profesional también cuentan con tan solo «algunas plazas disponibles» para este curso. «Llevo dos años con la academia y veo que los padres ya en julio buscan asegurarse la plaza», señala Tajes, quien comenta que entre el perfil del alumnado destaca tanto el que tiene problema con asignaturas como «matemáticas, con más horas que en cursos pasados» y también mucho «NEAE».

A este respecto se pronuncia Vicky Núñez, directora de la academia Encinas, en Teis. Sus clases precisamente son completamente «especializadas por curso y asignatura» para poder atender a este alumnado NEAE. «Notamos que influye mucho el centro del que vienen; ya no obedece tanto a una asignatura concreta, sino a un combo de todo, a dificultades con el curso en general incluso los más mayores», especifica Núñez, quien también reconoce que son bastantes los estudiantes que no solo buscan aprobar «Preparamos también para PAU porque con el cambio de modelo todo se les ha complicado y buscan sacar notas», añade la profesora.

Desde el centro de estudios Ágora, en Urzáiz, cuentan cómo son muchas las familias que piden empezar ya con estas clases en academias desde Educación Primaria, pero a su criterio, no resulta conveniente. «Yo solo doy a partir de la ESO. Pienso que para alumnos de Primaria lo más adecuado son los profesores particulares, no es recomendable una academia con alumnos de más edad y con otras casuísticas. No entiendo el centro de estudios como un sitio en el que hacer los deberes, esto ya quedó atrás. Los NEAE sí puede ser que los necesiten y algunos tenemos pero no es lo habitual», señalan.

¿Y qué ocurre con el profesorado?

Si bien la gran mayoría de las academias consultadas explican que no han tenido problema para nutrir sus claustros y cuenta con «grandes equipos», en el caso de la academia Encinas sí aprecian deficiencias entre el nuevo profesorado. «Vienen con muchos títulos y másteres, que está muy bien, pero falta estas competencias emocionales, buena capacidad organizativa, porque aquí en la academia, lo importante es el seguimiento del alumno. Me cuesta encontrar gente joven que vaya más allá de la formación puramente pedagógica», valora Vicky Núñez.