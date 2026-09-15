La vuelta al cole eleva la presión asistencial en Urgencias a pesar del calor

La vuelta a la rutina tras las vacaciones y el inicio del curso escolar coinciden con un nuevo repunte de la presión asistencial en las Urgencias del CHUVI. Y eso pese a que el calor continúa instalado en Vigo, todavía lejos del escenario habitual de los meses fríos, cuando las infecciones respiratorias incrementan la demanda. El servicio de adultos atendió este lunes a 596 pacientes, según los datos oficiales facilitados por el Sergas.

La cifra roza las 600 atenciones, aunque no supone un récord. El Cunqueiro ya vivió este verano jornadas todavía más intensas. El máximo histórico se batió en julio, con 629 pacientes, y el 18 de agosto se volvió a estar muy cerca, con 623, apenas seis menos.

El salto del lunes fue especialmente acusado respecto al fin de semana. El sábado pasaron por Urgencias de adultos 471 pacientes y el domingo, 433, antes de subir hasta los 596. El comienzo de semana es tradicionalmente el momento de mayor frecuentación del servicio, según recuerda el área sanitaria.

La elevada demanda prolonga así la tónica de todo el verano. Agosto cerró con una media de 511 urgencias diarias y todavía no existe un promedio disponible de septiembre. El área sanitaria cifró además en torno a un 5% el aumento de la demanda en los distintos dispositivos de urgencias respecto al verano de 2025, lo que se vincula, entre otros factores, al incremento del turismo, los accidentes de tráfico y derivados de actividades de ocio y al aumento de la población de referencia.

Esa presión no solo se dejó notar en el número de consultas. A finales de agosto, un pico de hospitalizaciones obligó al Cunqueiro a hacer dobles diez habitaciones individuales para ganar capacidad. En un solo fin de semana ingresaron desde Urgencias 217 pacientes, uno de cada seis atendidos, una proporción superior a la habitual, mientras seguían cerradas 180 camas dentro de la planificación estival.

La sobrecarga alcanza también a las urgencias extrahospitalarias. Desde agosto, el PAC de Vigo, en Pizarro, aplica un sistema de triaje Manchester para ordenar la asistencia según la gravedad de los pacientes, una medida implantada precisamente en un centro que soporta jornadas de más de 400 consultas.

A este escenario se suma ahora el repunte del covid. La tasa de ingresos hospitalarios con coronavirus en el área sanitaria de Vigo se duplicó en la última semana, hasta situarse como la más elevada de Galicia.

Desde el Sergas aseguran que la asistencia urgente está garantizada, recuerdan que se reforzó el personal durante el verano y señalan que existe un plan de contingencia para habilitar camas adicionales cuando aumenta el número de pacientes que necesitan ingreso.

El arranque del curso encuentra así al sistema sanitario vigués sin apenas tregua después de un verano marcado por una frecuentación excepcionalmente elevada.