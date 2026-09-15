Vigo y A Coruña, las ciudades españolas con mejor calidad de vida

Galicia sale especialmente bien parada cuando el foco se pone no tanto en cuánto producen sus ciudades como en cómo se vive en ellas. A Coruña y Vigo encabezan la clasificación española de calidad de vida del Global Cities Index 2026 de Oxford Economics: la primera ocupa el puesto 68 del mundo y la segunda, el 83, dentro de un estudio que compara un millar de áreas urbanas de 163 países.

No es un ranking construido a partir de encuestas de satisfacción ni de opiniones de los vecinos. Oxford Economics cruza sus propias previsiones económicas con bases de datos públicas homogeneizadas para poder medir con el mismo patrón ciudades muy diferentes entre sí. El resultado se organiza en cinco grandes bloques —Economía, Capital Humano, Calidad de Vida, Medio Ambiente y Gobernanza— que, combinados, dibujan una radiografía bastante más amplia que la puramente económica.

Y es precisamente en el apartado de calidad de vida donde las dos grandes ciudades gallegas sacan pecho. Para medirla, el informe no se queda con un único indicador, sino que tiene en cuenta la igualdad de ingresos, la renta disponible por habitante, el esfuerzo que exige pagar vivienda y suministros, la esperanza de vida, la criminalidad y la oferta de espacios culturales y de ocio.

Con esa mezcla, A Coruña aparece como la ciudad española mejor situada y Vigo como la segunda. Ambas superan a Barcelona, que ocupa el puesto 88 mundial; Bilbao, el 93; Madrid, el 101; Valladolid, el 108; Palma de Mallorca, el 109; o Valencia, que cae hasta el 193.

El patrón se repite, aunque con algo menos de fuerza, cuando se analiza el entorno. Vigo es la número 100 del mundo en medio ambiente y A Coruña la 117, posiciones claramente mejores que las que ambas logran en la clasificación general.

En este caso, Oxford Economics valora factores como la calidad del aire, las emisiones de CO₂ en relación con el tamaño de la economía, la exposición a riesgos naturales —desde inundaciones hasta incendios— y las desviaciones de temperatura y lluvia respecto a sus registros históricos.

La fotografía cambia, sin embargo, cuando entran en juego otros factores. Ahí aparecen las costuras de ambas ciudades y se entiende por qué, pese a sus buenas posiciones para vivir, no logran subir mucho más en la tabla global. Vigo ocupa el puesto 271 del índice general y A Coruña el 278, separadas por solo siete posiciones.

Las dos se ven penalizadas sobre todo en la retención de capital humano. Vigo cae al puesto 624 en este apartado y A Coruña al 723, muy lejos de sus posiciones en calidad de vida. También retroceden en economía, donde Vigo es 368 y A Coruña 344.

Detrás de esos resultados hay cuestiones que afectan de lleno al futuro de cualquier ciudad, como el crecimiento de la población, el envejecimiento, el peso de las universidades, la presencia de grandes sedes empresariales, el nivel educativo o la capacidad para atraer población extranjera. Es decir, no solo importa cómo se vive hoy, sino también hasta qué punto una ciudad es capaz de generar oportunidades y retener talento mañana.

Área urbana funcional

El estudio no se limita estrictamente a los términos municipales. Oxford Economics trabaja con el concepto de área urbana funcional, que incorpora al núcleo de cada ciudad aquellos municipios de su entorno vinculados a ella por los desplazamientos laborales y la actividad económica.

Eso permite comparar realidades urbanas más amplias y explica que la clasificación no sea exactamente una foto del Concello de Vigo o del de A Coruña, sino de sus respectivos ámbitos metropolitanos funcionales.

En la clasificación general española, Madrid ocupa la mejor posición, la 30, seguida de Barcelona, en la 72. Después aparecen Valencia (180), Palma (200), Bilbao (211), Málaga (212), Zaragoza (219), Sevilla (229), Santa Cruz de Tenerife (239), Las Palmas (248) y Murcia (257), antes de Vigo (271) y A Coruña (278).