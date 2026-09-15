Tres de cada cuatro aféresis realizadas en Vigo ya tienen finalidad terapéutica

El Hospital Álvaro Cunqueiro realizó el pasado año 290 procedimientos de aféresis, una técnica que ha ampliado su campo de aplicación más allá de la donación de componentes sanguíneos y que desempeña ya un papel relevante en determinados tratamientos y en las nuevas terapias celulares.

De las 290 aféresis practicadas en 2025 por la Unidad de Aféresis del servicio de Hematología del área sanitaria viguesa, 213 —el 73%— tuvieron finalidad terapéutica.

Las otras 77 estuvieron destinadas a la obtención de células para trasplantes y terapias CAR-T, según los datos facilitados por el área sanitaria.

La aféresis consiste, de forma simplificada, en extraer temporalmente la sangre y hacerla circular por un equipo que separa determinados componentes —plasma, hematíes, plaquetas o leucocitos, entre otros— mientras el resto vuelve al torrente sanguíneo.

El procedimiento permite así tanto obtener componentes sanguíneos o células como retirar del organismo sustancias o elementos implicados en determinadas enfermedades.

Su vertiente terapéutica se emplea en patologías hematológicas y autoinmunes y tiene indicaciones reconocidas en enfermedades neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré, la miastenia gravis o determinadas enfermedades desmielinizantes, siempre en situaciones clínicas concretas.

La técnica es también uno de los primeros pasos de las terapias CAR-T: mediante leucaféresis se recogen linfocitos del propio paciente que posteriormente serán modificados para convertirlos en el tratamiento que volverá a recibir.

El tiempo que requiere una aféresis varía según el procedimiento y el objetivo del tratamiento, aunque habitualmente el paciente permanece conectado al equipo durante varias horas. En muchos casos puede realizarse de forma ambulatoria, sin necesidad de ingreso hospitalario, y el paciente regresa a casa tras finalizar y permanecer un tiempo en observación.

La hospitalización puede ser necesaria cuando lo exige la enfermedad de base, el estado clínico del paciente, el tipo de acceso venoso empleado o cuando se precisan varias sesiones consecutivas. O, lo que es lo mismo: una aféresis para CAR-T, una recogida de progenitores y un recambio plasmático no tienen necesariamente la misma duración.