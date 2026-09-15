El septiembre más caluroso del siglo aplaza la temporada de otoño en el comercio de Vigo

Vigo está viviendo un septiembre especialmente caluroso: en lo que va de mes ya se batieron varios récords de temperaturas medias, tanto de las máximas como las mínimas. El asfalto quema y no motiva a pasar una mañana o una tarde de compras, aunque siempre hay afluencia de turistas y otros vecinos que no tienen más remedio que volver a la rutina.

A la afluencia irregular también se suma un atraso en las ventas de la temporada de otoño e invierno. Con 31 grados los jerséis de lana y las botas de lluvia no son apetecibles a los clientes.

Con todo, el presidente de los Comerciantes del Centro de Vigo, Javier Barciela, encuentra algunas ventajas en las altas temperaturas. «Es un momento en el que destaca la importancia del comercio local porque mientras en cualquier multinacional los escaparates ya deben tener ropa de otoño, las tiendas más pequeñas se adaptan inmediatamente a la demanda», indica. Es decir, que todavía pueden sacar bañadores o sandalias aunque otros años a estas alturas ya estuviesen vendiendo ropa de abrigo. «Ahora que tenemos esta ola de calor en pleno septiembre y tenemos que alargar, pero con la ventaja de que podemos arrastrar todavía mercancía con descuento», indica.

Muchos negocios optaron por extender las rebajas hasta ahora y con previsión de mantenerlas hasta que pase el calor. Otros las finalizaron el 31 de agosto y hubo quien se adaptó a las fechas clásicas. «Tenemos unos descuentos insólitos para hacer frente al calor. Nadie piensa en venir a por unas botas ahora, así que estamos liquidando el verano», dicen desde la zapatería Dimikelo. El negocio, ubicado en las Galerías Durán, pero con salida a Príncipe, muestra en su expositor una conjunción de calzado estival con botas cerradas. «Esto no lo habíamos visto otros años, pero ahora es lo que hay», dice el responsable.

A unos metros se ubica la marca Lion of Porches, que ya posee burros con anoraks y otras prendas de abrigo, pero no acaban de quitar lo más ligero. «A estas alturas del año pasado llovía y ya estábamos vendiendo la temporada, ahora cambiamos la ropa todas las semanas para ajustarnos. Las ventas bajaron muchísimo en esta ocasión por las temperaturas», lamentan. Además, observan que la clientela se reserva cada vez más a comprar solo en rebajas, llegando incluso a esperar al Black Friday.

Turismo

Barciela hace balance del verano y asegura que cada vez se ven más respaldados por los visitantes. «En septiembre estamos volviendo a tener mayoritariamente un público local, que sigue buscando la especialización en los productos que ofrecemos. El turismo ya no nos da ese empujón», comenta.

Con todo, la llegada de cruceros sí que continúa siendo positiva para algunas tiendas. Lion of Porches asegura que lo nota mucho: «El último sábado fue muy bueno, la calle estaba animada y se atreven incluso a llevarse alguna prenda más invernal», dicen. En Renatta&go creen que en verano fueron el impulso definitivo, sobre todo por parte de mexicanos y chilenos.

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Desde Paz Rodríguez, en Eduardo Iglesias, indican que también reciben sobre todo a mexicanos, aunque también muchos portugueses.