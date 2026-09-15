Entrevista | Pablo Corbillón Líder de Pablo y los Ciervos Dorados
«No es sano culturalmente que los festivales lo dominen todo en la escena»
La banda pontevedresa formada por los hermanos Pablo y Elena Corbillón, Alejandro Otero y Rodrigo Cota toca el viernes en la Kominsky, la sala que les dio su primera oportunidad
Pablo y Los Ciervos Dorados son como si Lisa Germano y Neil Young hubiesen tenido unos nietos. Nunca los conocieron y por algún motivo son de Pontevedra, pero herederon la forma de contar una canción. Alejados del mundanal ruido, esta banda emergente hace y deshace las piezas a su antojo, grabando en directo, sin duraciones concretas y llevando al oyente a hacer un viaje retrospectivo con ellos. Este viernes a las 21.30 están en la Sala Kominsky, el lugar en el que hace un par de años les dieron su primera oportunidad. Por aquel entonces, su líder, Pablo Corbillón, fantaseaba con grabar un disco. Ahora están de gira con el artefacto materializado: le pusieron de nombre Vino.
¿Cómo se gestó Vino?
Las canciones empezaron a tomar forma ya en 2022. Hacía demos en casa y después con mi hermana, de manera bastante paupérrima, pero quería convertirlas en un disco bien grabado y en directo, aunque fuese difícil en Galicia. En uno de nuestros conciertos estaba José, guitarrista de Cuchillo de Fuego, y nos animó a no abandonar la idea. Nos puso en contacto con Iván, de Terraforma, y allí lo grabamos. Mi idea era autoeditarlo si nadie lo quería, pero después conocimos a la gente de Humo y acabaron haciéndolo ellos.
¿Por qué tenía que ser sí o sí en directo?
Porque las canciones tienen mucha dinámica, suben y bajan de golpe y hay cambios de tempo muy sutiles. Creo que es difícil conseguir eso grabando cada instrumento por separado. Quería que las canciones se sintiesen vivas y flexibles y hermanarnos un poco con la forma en que se grababa hace décadas.
Se ve en la duración de las siete canciones, que es muy variable...
Tiene que mandar la idea original de la canción. Me gusta pensar que no existen canciones largas o cortas, sino que hacen el recorrido que tienen que hacer para decir lo que tienen que decir. Si una canción termina con poca duración, esa es su conclusión. Parto de una idea esencial, que es un híbrido entre letra y música, y de ahí puede salir una canción de diez minutos o de uno.
Las letras son un elemento muy destacado en su música
Para mí las letras tienen que obedecer a un centro alrededor del que pivota la canción. Voy cogiendo cosas de mi vida o cosas que veo, las pongo en el centro y veo cómo puede orbitar la canción alrededor de ellas. Me gustaría pensar que tienen el poder de invocar algo o de retrotraerte a un sitio.
¿Son underground?, ¿tienen vocación mainstream?, ¿puede realmente prosperar el underground en Galicia?
Me parece que pudo haberlo y que lo hubo, pero hoy es casi inviable. No hay salas y, si no hay salas, no hay propuestas que puedan desarrollarse o crear una comunidad y, por tanto, no puede haber underground. Nosotros venimos de tocar donde buenamente se pueda y vamos a seguir haciéndolo. Ahora bien, con este disco hemos intentado hacerlo lo más llamativo posible, no dar la espalda al mundo y llegar a la gente. Pero nuestra forma de desarrollar las canciones no va a cambiar: lo importante es que hagamos lo que nos dé la gana. Que nos quiera el resto del mundo ya no depende de nosotros.
¿Qué les queda entonces a las bandas que empiezan?
No quiero dar una respuesta corta porque va a ser pesimista. Ahora parece que todo está dominado por los festivales, aunque quiero creer que la gente empieza a darse cuenta de que eso tampoco es sano culturalmente. También hay nuevas generaciones que ya no se interesan necesariamente por la música hecha con una banda y producen en casa, directamente vinculadas al ‘streaming’. Pero siguen apareciendo bandas jóvenes en Galicia. ¿Qué ánimo le daría a alguien que empieza? Pues que, ya puestos a hacer algo que no tiene futuro o no tiene cabida, lo haga por sí mismo. Sería muy triste hacer canciones pensando en entrar en un festival.
En los tiempos que corren, ¿es conveniente separar música y política?
Como persona, como ciudadano, creo que te tiene que importar y que no es algo ajeno al trabajo de un artista. Yo intento ser una persona bastante politizada y pronunciarme dentro de lo que puedo, pero a la hora de hacer canciones me costaría sentarme y decir: «Voy a hacer una canción política», porque estaría cohibiendo bastante el proceso con el que he hecho las cosas hasta ahora. Eso no quiere decir que mis canciones no puedan tener una lectura política. Nosotros, por ejemplo, hemos dedicado el disco a Palestina y al Liceo Mutante. Estamos celebrando algo que para nosotros es un hito y nos hace mucha ilusión, pero al mismo tiempo el mundo es oscuro, da miedo y es injusto. Nos parecía coherente mencionarlo, como mínimo. Lo que no respeto es eso de separar el arte del artista.
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